Zincir market tartışmalarına katılan BBP lideri Mustafa Destici, Bahçeli ve BİM arasında tarafını seçti

MHP lideri Bahçeli ve BİM Marketler Genel Müdürü Galip Aykaç arasında başlayan "Fahiş fiyat ve FETÖ bağlantısı" tartışması devam ediyor. Son olarak Aykaç'ınGıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etmesiyle devam eden tartışmalara Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

İYİ PARTİLİ ÖRS'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, dün TBMM'deki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde değil, nerede olursa olsun, benzer hiçbir hadiseyi tasvip etmediğimi söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE BAĞLANTILI OLAN SİYASİLER DEVLET İMKANLARINI KULLANMAMALI"

TBMM'deki bütçe görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, şunları kaydetti: "İlk itirazım, Mecliste konu ne olursa olsun, milletin olan kürsünün, terör örgütü uzantıları tarafından terör örgütünün propagandasının aracı haline getirilmesidir. Bu durumdan sadece partim ve camiam adına değil, milletimiz adına da rahatsızım. Her gün şehit haberi aldığımız, her gün bayrağa sarılı evlatlarımızı toprağa verdiğimiz, her gün evlerimize ateş düştüğü şartlarda, ülke güvenliğini tehdit eden yasal boşluklar oluşturulmasını, terör örgütüyle bağlarını inkar etmeyen yapılanmaların bu yasal boşluklarda varlıklarını devam ettirmelerini, terör örgütünün uzantılarının, terör örgütünün sivil ayağıyla ilgili faaliyetlerini yürütürken devlet imkanlarını kullanmalarını kabul etmiyorum, kabul etmeyeceğim."

"ZİNCİR MARKETLERİN HAKSIZ KAZANÇLARI HAZİNEYE İADE EDİLMELİ"

Zincir marketlerin fiyatlardaki tutarsızlıkla haksız kazanç elde etmeye devam etmeleri ve uyarıları dikkate almamaları durumunda, marketlerin kapatılması gerektiğini söyleyen Destici, "Haksız kazançları alınarak Hazineye iade edilmeli. Milletin canını yakanın canı yakılmalı." dedi.

Destici, asgari ücret görüşmeleri kapsamında, asgari hane geçim rakamının da belirlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Asgari ücretin 8 bin 250 TL civarında açıklanacağını ve bu rakamın hakkaniyetli olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda, 1990-1995 yıllarındaki koalisyon hükümetinin bu mağduriyete yol açtığını söyleyen Destici, EYT'nin bir hak olduğunu ve bu hakkın verilmesi gerektiğini kaydetti.