Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi için geri sayım Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda test çalışmaları başarıyla sonuçlanırken, yıl sonu öncesi elektrik üretilmesi planlanıyor.

Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi için geri sayım

ARTVİN - Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda test çalışmaları başarıyla sonuçlanırken, yıl sonu öncesi elektrik üretilmesi planlanıyor.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Su tutma işlemine başlamasıyla birlikte baraj gölünde depolanan su miktarı yükselmeye devam ederken, yıl sonu öncesi elektrik üretmesi planlanan barajda, test çalışmalarında sona gelindi.

Yıllık ekonomiye 4,1 Milyarlık katkı bekleniyor

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor. Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.