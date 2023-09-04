Yunus Emre Termik Santrali İşçilerinin Aileleri Ankara'ya Geldi

Haber: CEYLAN SAĞLAM- Kamera: DURSUN ALKAYA

Eskişehir'de Yunus Emre Termik Santrali'ni işleten Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te ekonomik ve sosyal haklarını almak için 4 gün önce açlık grevine başlayan 165 maden işçisinin aileleri tepkilerini dile getirmek için bugün Ankara'ya gelerek holding önünde basın açıklaması yaptı. Bir maden işçisinin eşi, " Kaç gündür aç susuz yaşıyorlar. Biz bunlara nasıl dayanacağız? Kaldıramıyoruz artık, yorulduk. Onlar altın kalemle imza atarken biz bir kurşun kalem alamadık. Açıklama istiyoruz. Yaşadığımız sıkıntıyı kimse bilmiyor. Sesimizi duyan yok mu" diye tepki gösterdi.

Ankara'nın Nallıhan ve Beypazarı ilçeleri ile Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi arasında faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Termik Santrali ve maden işletmesinde çalışan 165 işçi hem ekonomik hem de sosyal haklarını alamadıklarını belirterek 8 gün önce oturma eylemine başladı. Sonuç almayan işçiler, 4 gün önce eylemlerini açlık grevine dönüştürdü. Maden işçisinin aileleri tepkilerini dile getirmek için bugün Ankara'ya gelerek Yıldızlar Holding önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının ardından ailelerin kendi aralarından seçtiği üç kişi Yıldızlar Holding yöneticileri ile görüştü. İşçilerin eşleri ve işveren arasında yapılan görüşme sonrası Yıldızlar Holding İcra Kurulu üyeleri basın toplantısı düzenledi. Yıldızlar Holding İcra Kurulu Üyesi Aydın Şişman, "Santralin devrini gerçekleştirdik. Maden ocaklarının devri hala devam etmekte. Biz santralin ruhsatlarının devrinin kısa sürede bitecek diye bugüne kadar tuttuk. Ancak şu anda gerçekleştirilen grevde KİAŞ'a ait" diye konuştu.

"SESİMİZİ DUYAN YOK MU"

Aileler, holding önünde beklerken yaşananlara karşı göz yaşını tutamadı ve yetkililere tepki gösterdi. Bir maden işçisinin eşi, "Kaç gündür aç susuz yaşıyorlar. Biz bunlara nasıl dayanacağız? Kaldıramıyoruz artık, yorulduk. Onlar altın kalemle imza atarken biz bir kurşun kalem alamadık. Açıklama istiyoruz. Yaşadığımız sıkıntıyı kimse bilmiyor. Sesimizi duyan yok mu" dedi.

O sırada, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Arslan'ın isyan eden kadını "Abla bir daha bir yere gitmeyiz bak böyle yaparsan. Haydi binin arabaya" demesi dikkat çekti.

"DUYUN ARTIK, GEÇİNEMİYORUZ"

Bir başka maden işçinin eşi ise, "Geçinemiyoruz, çocuğumu dövüyorum para yok diye. Bizim sesimizi duyan yok mu? Bu dünyanın öbür dünyası var. Duyun artık, geçinemiyoruz biz. Okullar açıldı, çocuğuma kıyafet alamadım. Yok para" diye tepki gösterdi.

Başka bir madenci eşi ise "Deprem oldu, madencilerimiz kurtardı. Sessiz kalmadı bizimkiler ama bize niye sessiz kalınıyor? 7 gündür madenciler ev yüzü görmüyor" dedi.

"DAHA BİR DEFTER BİLE ALAMADIM"

Başka bir kadın ise, "Ben burada 8 yıldır gurbetçiyim. Kiracıyım ben. Çocuklarıma alışveriş yapamadım, daha bir defter bile alamadım. Eşimi 6 gündür görmüyorum. Şu an hepimiz altüstüz. Bir şey istiyorum bunlardan. Bize verdikleri bu imkanlarla 1 ay kendi aileleri geçinsinler. Bakalım ne oluyor? Çocuklarımıza 100 liralık, 200 liralık çantayı pahalı diye alamıyoruz. Onlar bize verdiği imkanlarla bir ay geçinsinler. Başka bir şey istemiyorum" diyerek yaşananlara sitem etti.