Haberler

Yunanistan'daki çiftçi grevi sınır kapılarını felç etti: İpsala ve Kipi'de tır geçişleri durdu

Yunanistan'daki çiftçi grevi sınır kapılarını felç etti: İpsala ve Kipi'de tır geçişleri durdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin başlattığı grev, ülkedeki gümrük kapılarında ulaşımı ve ticareti etkileyerek durma noktasına getirdi. İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları'nda tır geçişleri askıya alındı, Yunan çiftçiler Bulgaristan sınırındaki kapıyı kapattı.

Yunanistan'da tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin başlattığı grev, ülkenin sınır kapılarında ulaşımı ve ticareti durma noktasına getirdi. Çiftçi blokajları sebebiyle 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren tamamen duran İpsala ve Kipi Gümrük Kapılarındaki tır geçişlerinin 21 Aralık 2025 tarihine karar yapılamayacağı bildirildi.

Eylemler yalnızca Türkiye sınırıyla sınırlı kalmadı. Yunan çiftçiler, Bulgaristan sınırındaki Ormenio Gümrük Kapısını da kapattı. Ayrıca, Yunanistan'ın Bulgaristan ve Kuzey Makedonyaya açılan diğer sınır kapılarında da 15-21 Aralık tarihleri arasında geçişlerin engelleneceği, bu kapılarda tır trafiğinin tamamen duracağı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme uluslar arası taşımacılıkta ciddi aksamaların yaşanabileceği sinyalini verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin Salı günü yapılan açılamada, 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları yapılamayan tır geçişlerinin 15-21 Aralık 2025 tarihine karar sürebileceği açıklanmıştı.

Açıklamada, yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla Yunan makamlarıyla gerekli görüşmelerin sürdürüldüğünü, özellikle bozulabilir gıda ürünleri ile tıbbi malzeme taşıyan tırların geçişine öncelik verilmesi için Yunan tarafıyla temasların yoğun şekilde devam ettiğini vurgulamıştı.

Tır sürücüleri Kapıkule ve Hamzabeyli'de bekliyor

İpsala ve Kipi hatlarının kapanması sonrası yoğunluk Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarına kaydı. Tır şoförleri, bu bölgelerde bulunan park alanlarına araçlarını çekerek geçiş için kendilerine sıra gelmesini beklemeye başladı.

Fransa'ya gitmek için yola çıkan tır sürücüsü Mehmet Kılıç, "Yetkililerin kısa sürede bu sıkıntıyı gideremeyeceğine inanıyorum. Bekleyişin uzaması halinde yüklerde bozulma riski ve teslimat gecikmeleri nedeniyle mağduriyetin artacağı bilmek gerekiyor" dedi.

Yetkililer, taşımacılık firmalarının geçici olarak diğer sınır kapılarını kullanmasının önem taşıdığını vurguluyor. Özellikle Kapıkule ve Hamzabeyli'nin yanı sıra Bulgaristan üzerinden yapılan geçişlerin, ticaret akışındaki kayıpları azaltabileceği değerlendiriliyor. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs Stadyumu'nun İnşaatı devam ediyor! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek

O şehrimize muhteşem stat! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek
Pencereden çarşafla inerken gören hırsız sandı, gerçek çok başka çıktı

Pencereden çarşafla inerken gören hırsız sandı, gerçek çok başka çıktı
İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! Türkiye'den 2 il ilk 10'da

İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! İlk 10'da 2 ilimiz var
Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim

Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim
19 Mayıs Stadyumu'nun İnşaatı devam ediyor! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek

O şehrimize muhteşem stat! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı

İyilik yaptığını zannederken skandala imza attı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Trafik polisinin açığa alınmasıyla ilgili Şamil Tayyar'dan çarpıcı açıklama

Tüm gün konuşulan görüntülerle ilgili açıklaması çarpıcı
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.