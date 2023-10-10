Yudum Egemden ve Tohum Derneği, Aydın'da delice zeytin ağaçlarını ekonomiye kazandırıyor

Yudum Egemden ile Tohum Derneği, delice olarak bilinen yabani zeytin ağaçlarını ekonomiye kazandırmak için Aydın'da başlattığı projeyi sürdürüyor. Proje kapsamında aşılanan ağaçlar çiftçilere teslim edildi ve gelecek yıllarda farklı bölgelerde devam edecek. Bu projenin çiftçilere ve ülkeye en az 60 milyon dolar katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Yudum Egemden ile Tohum Derneğinin, delice olarak bilinen yabani zeytin ağaçlarını ekonomiye kazandırmak, çiftçilerin kullanımına sunmak için başlattığı proje bu yıl Aydın'da devam ediyor.

Savola Gıda ile Tohum Derneğinden yapılan ortak açıklamaya göre, proje kapsamında Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı köyünde aşılanan ağaçlar, Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya ve Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte çiftçilere teslim edildi.

Geçen yıl Manisa'da başlatılan proje, İzmir, Muğla ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüklerinin desteği ve İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsünün teknik konulardaki katkısıyla yürütülüyor.

Proje, gelecek yıllarda zeytin yetiştirilen farklı bölgelerde sürdürülecek.

Doğada kendiliğinden yetişen zeytin ağacına, yabani zeytin veya delice deniliyor. Delice, aşılanıp ıslah edilerek kültür bitkisine dönüştürülüyor ve verimli hale geliyor. Türkiye'de mevcut delice türü ağaçların aşılanarak ekonomiye kazandırılmasının, çiftçilere ve ülkeye en az 60 milyon dolar katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Yudum Egemden ve Tohum Derneğinin başlattığı projenin ilk yılında Manisa'da Davutlar, Kaleköy, Sarma ve Sarıalan köylerinde, ikinci yıl da Kuşadası'nın Kirazlı köyünde aşılama çalışmaları yapıldı. Aşılanan ağaçlar, bu köylerde kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilerin kullanımına sunuldu.

Çiftçi ağı kuruldu, eğitimler veriliyor

Tohum Derneği tarafından proje kapsamında köylerde "çiftçi ağı" kuruldu. Bu ağ sayesinde çiftçiler tüm faaliyetlere ilişkin bilgilendirilirken, dönemlik tarımsal bilgiler de bu ağ üzerinden çiftçilerle paylaşılıyor. Ağ ve kooperatifler aracılığıyla yöre çiftçilerine teslim edilen delice ağaçlarının yetiştirilmesi, hastalıkları ve hasadı konularında eğitimler verildi. Eğitimler, uzmanlar tarafından köylerde yüz yüze gerçekleştiriliyor.

Açıklamaya göre Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, her zaman doğayı, tarımı ve çiftçileri destekleyen projeler yaptıklarını ifade etti.

Savola Gıda Türkiye ile başlattıkları Yerli Ayçiçeği Tohumu Destekleyici Sosyal Sorumluluk Projesi'nin sektörde bir ilk olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Yakında yerli tohumla ilgili çalışmalarımız da meyve verecek. Geçen yıl Savola Gıda Türkiye'nin desteğiyle Delice Zeytin Ağaçlarının Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılması ve Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi'ni başlattık. Binlerce zeytin ağacını ekonomiye kazandıracağımız projede bu sene Aydın Kuşadası'nda yüzlerce çiftçimize destek sağlıyoruz. İzmir, Muğla ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlükleri ve İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü aracılığıyla bu projenin sürdürülebilirliğini sağlamaktan dolayı mutluyuz. Proje kapsamında çiftçilerimize eğitimler de veriyoruz. Ülkemizin ekonomisine ve çiftçilere katkı sağlayacak projelerimizde sektör lideri Savola Gıda Türkiye'nin yanımızda olması bizim için çok değerli."

Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh de zeytinyağı üretiminde yarım asırlık bilgi ve tecrübeye sahip olduklarına dikkati çekerek, "Yudum markamız sektöre her konuda öncülük ediyor. Bu vizyonla yerli üretimimizin artırılmasına ve çiftçilerimizin desteklenmesine yönelik başlattığımız projeleri hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu proje de üretici, çiftçi, kamu, sivil toplum kuruluşları olarak işbirliği içinde çalıştığımızda somut faydalar ve sonuçlara imza atabileceğimizin net bir göstergesi. Sektörün en sevilen markası olarak yerli üretimimize ve çiftçilerimize katkı sağlayacak, Türk zeytinyağı kalitesini dünyaya tanıtacak projelere imza atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.