Yozgat'ta Yağışlarla Birlikte Barajlar Dolmaya Başladı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta küresel ısınmaya bağlı kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen barajlar ve göletlerde son aylardaki mevsimsel yağışlarla su seviyesinin yükselmesi tarımsal üretimle geçimini temin eden çiftçinin yüzünü güldürdü. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, "Son yağışlarla birlikte çiftçinin yüzü güldü diyebiliriz. Özellikle kullanılabilir suyun tarımda çok elzem olduğunu biliyoruz, suyu en fazla tarımda tüketiyoruz. Kullanılabilir suyu da doğru tüketmemiz gerekiyor." dedi.

Yozgat il genelinde bu yıl geçen yıla oranla yağışlarda yüzde 19, uzun yıllara göre ise yüzde 26 oranında artış oldu. Yozgat merkez, Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı Musabeyli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44- 45 su seviyesine ulaştı, su miktarının ise 23 milyon 92 bin metreküp olduğu kaydedildi. Yozgat il merkezi şebeke suyuna takviye amaçlı kullanılan Kirazlı ve Cevdet Dündar göletlerinde ise doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.

"SON 5 AYDA YAĞIŞLARDA BİRAZ ARTIŞ OLDU"

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, iklim değişikliğinden kaynaklı olarak dünya genelinde global bir su sıkıntısı olduğunu hatırlatarak, "Bu ülkemiz için de büyük bir problem, hattan bütün insanoğlu içinde büyük bir problem. Bildiğimiz gibi yurdumuz farklı su havzalarına bürünmüş durumdadır. Yozgat ili de gerek Delice gerekse de Çekerek ırmağının konumundan dolayı hem Kızılırmak havzasında belli bir bölümü ile hem de Yeşilırmak havzasında yer almaktadır. Su havzaları üzerinden değerlendirdiğimizde yağış miktarından son 5 ayda yağışlarda biraz artış oldu" dedi.

2022 yılı ile karşılaştırıldığında 2023 yılının ilk dört ayında yağan yağmurda yüzde 20'lik bir atışın söz konusu olduğunu aktaran Yakupoğlu, şöyle konuştu:

"Ama bu barajlarda yüzde 20'den daha fazla görünüyor. Barajlardaki su seviyesini daha artmış bir şekilde görüyoruz. Bu özellikle hububat için, tarım alanları için orta Anadolu'daki ve Yozgat'taki tarım alanları için bir avantaj anlamına geliyor çünkü, kuru tarım sistemi, yani yağışa bağlı tarım sistemiyle ziraatı Orta Anadolu'da gerçekleştiriyoruz. Yağışın bundan sonra, şöyle bir yanlış algı olabiliyor 'ne kadar çok yağarsa, devamlı yağarsa iyi olur' deniliyor ama yağışın da tarımsal sistemde olması gerektiği kadar, olması gerektiği zaman yağması gerekiyor. Şu anda biz bu seneyi kurtardık gibi görünüyor, tarımsal açıdan."

"KULLANILABİLİR SUYU DOĞRU TÜKETMEMİZ GEREKİYOR"

Yakupoğlu, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine de dikkat çekerek çiftçilere şu uyarılarda bulundu:

"Çiftçinin son yağışlar ile artan yüzde 20'lik atışla birlikte yüzü güldü diyebiliriz çünkü barajların doluluk oranı sulama kanallarını olumlu etkileyecektir. Bu şu demek değildir, 'bu artan yağış bize yeterli, biz suyu istediğimiz gibi kullanırız' anlamına kesinlikle gelmiyor. Özellikle kullanılabilir suyun tarımda çok elzem olduğunu biliyoruz, suyu en fazla tarımda tüketiyoruz. Özellikle kullanılabilir suyu doğru tüketmemiz gerekiyor. Bunun için de kapalı sistem sulama sistemlerinin tarla başına kadar kullanılması, tarla başına kadar gelen suyun kayıplarının önlenmesi son derece önemli. Bunun için de Ziraat Fakülteleri olsun, Tarım İl Müdürlükleri olsun yetkili personelden bilgi alıp, çiftçilerimiz bu minvalde hareket etmesi gerekiyor."