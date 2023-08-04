Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı: Anızlar toprak için değerli organik madde kaynağıdır

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, hububat hasadı sonrası tarlada kalan artıkların çöp değil, toprak için yararlı organik madde kaynağı olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Anız yangınlarının çevreye ve doğal yaşama da zarar verdiğini belirten Yakupoğlu, çiftçilerin anız yakmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, hububat hasadı sonrası tarlada kalan artıkların çöp değil, toprak için yararlı organik madde kaynağı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Topçu köyü arazisinde hasat yapılmış araziyi inceleyen Yakupoğlu, gazetecilere, tahıl grubu bitkiler hasat edildikten sonra köküyle birlikte toprakta kalan artıkların "anız" olarak adlandırıldığını belirtti.

Yakupoğlu, anız yangınlarının hem toprakta yaşayan mikroorganizmalara hem de diğer canlılara zarar verdiğini ifade ederek, "Tarlada kalan anızın organik maddece fakir olan topraklar için önemli bir organik madde kaynağıdır. Anızın yönetimi konusunda çiftçilerin bilgilendirilmesi gerekir. Çiftçi toprak hazırlığı için anızı yakmayı tercih etmektedir ki bu çok yanlış. Çünkü anız yakıldığında topraktaki organik maddeyi kaybedersiniz." dedi.

Anız yangınlarının çevreye ve doğal yaşama da zarar verdiğini anlatan Yakupoğlu, çiftçinin anız yakmakdan kaçınması gerektiğini ifade etti.