YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nın 12. Düzenlemesi İçin Hazırlıklar Başladı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in Danışma Kurulu Toplantısı, ATB Toplantı Salonunda yapıldı. Fuarın amacı, yöresel ürünlerin tanınması, korunması ve ticaretinin artırılmasıdır.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in Danışma Kurulu Toplantısı, ATB Toplantı Salonunda yapıldı.

ATB Başkanı Ali Çandır, bu yıl 2-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 12. YÖREX'in hazırlık çalışmalarının başladığını belirtirken, "YÖREX, müthiş bir Antalya projesi oldu bütün kurum ve kuruluşların desteğini görüyoruz. Destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi. Kıyıda köşede kalmış yöresel ürünlerin ortaya çıkarılması, birçok sektörde ticarete konu olan yöresel ürünlerin üretiminin devam etmesi, korunması, tanınması, yaygınlaşması, ekonomiye kazandırılması ve ticaretinin artırılması için Yöresel Ürünler Projesinin bir etabı olarak 2010 yılında Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i hayata geçirdiklerini anımsatan Çandır, "TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve sizlerin desteğiyle Antalya'mızı, yöresel ve coğrafi işaretli ürünler konusunda ulusal çapta bir buluşma noktası haline getirdik" dedi.

Coğrafi işaret farkındalığı arttı

YÖREX başladığında 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 1466'ya yükseldiğini, 14 yöresel ürünün AB'de tescil aldığını kaydeden Çandır, "YÖREX'i ilk düzenlediğimizde iki elin parmak sayısını geçmeyen bilimsel çalışmaların sayısı hızla arttı. Şefler tarafından yemeklerde kullanılan ürünlerin coğrafi işaretli olmasına önem verilmeye başlandı. Coğrafi işaretli ürünlerin; gastronomi, kültür, turizm ve ticaretteki yeri ve önemi arttı. YÖREX, yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Özel Ödülüne ve 2019 yılında 123 projenin yarıştığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 'Oda ve Borsa Proje Yarışması'nda Jüri Özel Ödülüne layık görülmüştür" diye konuştu.

Yöresel ürünler büyük firmalarla buluşacak

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da YÖREX'te üreticilerimize ve firmalarımıza ulusal market zincirleri, e-ticaret siteleri ve restoranlar zincirleriyle yüz yüze görüşme imkanı sağlayacaklarını kaydeden Ali Çandır, "Yüz yüze görüşmelere Antalya'daki üreticilerimizi ve firmalarımızı yönlendirmenizi sizlerden rica ediyorum" dedi. TOBB, TÜRKPATENT, YÜCİTA işbirliği ile fuarın ikinci günü coğrafi işaret konulu paneller düzenleyeceklerini bildiren Çandır, coğrafi işaret ve yöresel ürünler konusunda farkındalığı artırmak için ödüllü bilgi yarışması düzenleyeceğiz" dedi.

Hedef 400 bin ziyaretçi

11.YÖREX'i 76 kentten 759 katılımcının katılımıyla 342 bin ziyaretçiyle tamamladıklarını hatırlatan Çandır, "Bu yıl 81 kentimizin katılımı ve 750-1000 arasında katılımcıyla düzenlemek için gayret ediyoruz. Bu yılki hedefimiz YÖREX'i 400 bin ziyaretçiyle buluşturmak" dedi.

Belediyelerden halkı yöresel ürünlerle buluşturmak için YÖREX'e tur düzenlemesini isteyen Ali Çandır, özellikle öğrencilerin yöresel ürünleri görmesini arzu ettiklerini söyledi. Turistlerin farklı lezzetler ve yerel ürünlerle buluşmak istediğini belirten Başkan Ali Çandır, turizm acentalarının gezi programlarına YÖREX'i alıp, turisti Anadolu'nun yöresel ürünleriyle buluşturabileceğini kaydetti.

Toplantıya katılanlar, YÖREX'in yöresel ürünlerin ticarete kazandırılmasında önemli bir çalışma olduğunu belirtirken, destek sözü verdi.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır başkanlığında yapılan toplantıya, Kumluca TSO Başkanı Fahri Özen, Manavgat TSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Kumluca TB Başkanı Fatih Durdaş, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakalın, BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. - ANTALYA