Yoğun ilgi gören 'L'Oréal Türkiye 50+ Tekno Kadın Guru Programı' mezunlarını verdi

'L'Oréal Türkiye 50+ Tekno Kadın Guru Programı', 50 yaş üstü kadınların dijital dönüşüm yolculuğuna ışık tutuyor. Şirketin kadınların dijital dünyada güçlendirilmesi için başlattığı, 50 yaş ve üzeri kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu program ile 12 farklı başlıkta kapsamlı eğitimler düzenlendi. Yapay zeka başta olmak üzere güncel dijital beceriler kazandıran ve 3 bin kadının katıldığı programın ilk mezunları, çevrimiçi bir törenle duyuruldu.

L'Oréal Türkiye, yaş alan kadınların teknolojik gelişmelere uyum sağlamasını ve dijital dünyada güçlenmelerini desteklemek amacıyla 'L'Oréal Türkiye 50+ Tekno Kadın Guru Programı'nı hayata geçirdi. Kadınların bilim ve teknoloji alanlarında güçlenmesi hedefiyle SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği ile iş birliği yapan şirket, bu programla 50 yaş ve üzeri kadınların dijital dönüşüm yolculuğuna ışık tuttu ve ilk mezunlarını verdi. Dijital mezuniyet töreninde, eğitimlerini tamamlayarak dijital beceriler kazanan katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Katılımcılar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Program ile şirket, 50 yaş üstü kadınların dijital becerilerini geliştirerek iş hayatında ve sosyal hayatta onlara fayda sağlıyor. Program ile kooperatiflerde, kamuda ve özel sektörde çalışan kadınların yanı sıra, ev içinde gelir getirici faaliyetlerde bulunan kadınlara da rehberlik etmeyi hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, L'Oréal Türkiye'nin Kurumsal Dijital & Pazarlama ve Kurumsal İletişim & Etkileşim departmanlarında görev alan çalışanları, programda eğitmen olarak aktif rol alıp katılımcılara eğitimler verdiler. 'Üretken Yapay Zekanın İş Hayatında Kullanımı Eğitimi' ile özellikle teknolojide uyum sağlamakta zorlanan kadınlara yapay zekanın sunduğu kolaylıklar ve pratik uygulamaları aktarıldı. Yapay zekayı iş süreçlerinin merkezine yerleştiren L'Oréal Türkiye, bu alandaki bilgi birikimini ve şeffaf kullanım ilkelerini katılımcılarla paylaştı. Bunun yanı sıra, 'Etkili Sosyal Medya Kullanımı ve İçerik Üretimi Eğitimi' ile her yaştan katılımcıya içerik üreticiliği konusunda bilgi verildi ve L'Oréal ContentPRO uygulaması tanıtıldı. Program kapsamında verilen 'Temel Seviye Photoshop ve Premiere Kullanımı Eğitimi' ile de katılımcıların görsel ve video içeriklerini geliştirmelerine yardımcı olacak temel araçlar anlatıldı.

Kırsal ve afet bölgelerinde yaşayan kadınların başvurularının önceliklendirildiği programda, 12 farklı başlıkta eğitimler düzenlendi. Üretken Yapay Zekanın Günlük Hayatta Kullanımı, Canva ile Tasarıma Giriş, Etkili LinkedIn Kullanımı, Temel Seviye Photoshop ve Premiere Kullanımı, Etkili Sosyal Medya Kullanımı ve İçerik Üretimi, WordPress ile Web Tasarımına Giriş ve Üretken Yapay Zekanın İş Hayatında Kullanımı gibi dijital beceri kazandıran eğitimler dışında 'Finansal Okuryazarlık ve Yatırıma Giriş, E-Ticaret'e Giriş' gibi teorik eğitimler de verildi.

50 yaş ve üzeri kadınlar teknolojiye olan ilgileri ile herkese ilham kaynağı oldular

Kadınları her alanda desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, "Tekno-güzellik lideri olarak gücümüzü her daim inovasyondan, teknolojiden ve insandan almayı amaç edinerek 'L'Oréal Türkiye 50+ Tekno Kadın Guru Programı'mızı SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği iş birliğimiz ile hayata geçirdik. Programımıza yoğun ilgi gösteren, 50 yaş üstü binlerce kadının dijital dünyaya adım atarken sergilemiş olduğu cesaret ve öğrenme heyecanı bizi derinden etkiledi. Dijital dünya ve yapay zekaya dair bilgi edinmek ve bu alanda bilgisini pekiştirme arzusuyla bu programımızın bir parçası olan kadınlarımızı yürekten kutluyorum. Günlük hayat ve iş akışında, kendi zamanlarından belki de aileleri ile geçirecekleri vakitten feragat ederek 12 farklı kategorideki eğitimler ile yarım asırlık tecrübelerini buluşturan bu kadınlar, teknolojiye uyum sağlamanın yaş ve sınır tanımadığını bizlere bir kez daha kanıtladılar. Bu projemiz sayesinde yaş alan kadınların özellikle teknolojik becerilerini de artırarak kendilerini güçlü bir şekilde ifade etmelerine de katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kadınların iş hayatında varlığını teşvik etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Program sayesinde 50 yaş üzeri 3000 kadın dijital dönüşüm ile güçlendi

3 bin kadının katıldığı program kapsamında, İstanbul İzmir ve Ankara sırasıyla en yüksek katılımı sağlayan iller olurken Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya ve Elazığ gibi afet bölgelerinde yaşayan kadınlar da eğitimlere yoğun ilgi göstererek aktif şekilde dahil oldu. Eğitim modüllerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, dijital mezuniyet töreninin hemen ardından sertifikalarını teslim aldı.

'50+ Tekno Kadın Gurular' çalışma arzusu ile kendilerini güncellemek istiyorlar

Programa katılan 50 yaş ve üzeri kadın katılımcıların eğitim düzeyi incelendiğinde; üçte birinin üniversite mezunu olduğu görülüyor. Katılımcıların birçoğu, temel seviye bilgisayar ve internet kullanım bilgisine sahip olsa da bu bilgilerin günümüz ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını fark ettiklerini dile getirdi.

Katılımcı profilinin bir diğer çarpıcı noktası ise katılımcıların üçte birinin emekli, şu an için aktif çalışmayan ancak yeniden çalışma hayatının bir parçası olmak için kendini teknolojik anlamda geliştirmek isteyen kadınlardan oluşmasıdır.

Çalışmaya devam eden yaklaşık 1000 kişiden oluşan diğer grup çalışma hayatını teknoloji ile harmanlayarak ilerletmek için bu eğitimlerin katkısı olduğunu ve iş hayatındaki teknoloji alanında yeterli bilgiye sahip olmayışının ileride doğurabileceği dezavantajlı durumları minimize etmek için faydalı bulduğunu belirtiyor. Bu tablo, bireysel dönüşümün yanı sıra iş dünyasındaki değişimi de doğrular nitelikte. Açıklanan OECD verilerine göre, Türkiye'de 55-64 yaş grubunda istihdam oranı yükseliş eğiliminde. Özellikle kadınların dijital beceriler kazanarak bu dönüşümde aktif rol üstlenmeleri de bu açıdan büyük önem taşıyor. İş dünyasında yaşla gelen tecrübenin yeni nesil teknolojilerle beraber gelişmesi ise değer kazanıyor. - İSTANBUL