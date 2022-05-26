Yılın ilk dört ayında havayolu harcamaları geçen yıla oranla yüzde 342 arttı - Haberler

Havayolu harcamaları geçen seneye oranla yüzde 342 büyüdü…

Araştırmaya göre 2022 yılının ilk 4 ayında havayolları harcamaları 2021'in aynı dönemine oranla %342'lik büyümeyle ilk sırada yer aldı. Havayollarını %220'lik artışla restoran sektörü takip ederken, üçüncü sırada %211 ile seyahat acenteleri & taşımacılık sektörü yer aldı. Harcama alışkanlıklarındaki değişim, pandemi etkileri sonrasında açılmayla birlikte gelen değişimi de gözler önüne seriyor. Özellikle seyahat harcamalarındaki bu önemli artış, pandemi etkilerinin harcamalara nasıl yansıdığını da resmediyor.

Temassız ödemeler yüzde 211 arttı…

Araştırmanın en dikkat çeken verilerinden biri ise pandeminin etkisiyle de hızla artan kartla temassız ödeme tercihlerinde gözlendi. Temassız ödemeler pandemi döneminde özellikle hijyen katkısı sebebi ile en çok tercih edilen ödeme alışkanlıklarından biri olmuştu, verilere göre ödemelerdeki bu alışkanlık devam ediyor. Ocak-Nisan 2022 döneminde temassız ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %211'lik bir büyüme kaydedildi. Toplam alışverişler içinde temassız işlemlerin en yüksek olduğu il %48 oranla Hakkari oldu. Kadınlar temassız işlem alışverişlerini %212 arttırırken erkekler %210 arttırdı.

AVM'lere dönüşle birlikte e-ticaret harcamaları toplam büyümenin az da olsa altında kaldı…

Normalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte yaşanan AVM'lere dönüş sonrasında, yılın ilk 4 ayında e-ticaret harcamaları geçen yıla oranla %78 büyüdü. Bu büyüme e-ticaret hacminin uzun süre sonra ilk defa toplam büyümeyi geçemediğini gösteriyor. Diğer taraftan toplam alışverişler içinde e-ticaret işlemlerinin en yüksek olduğu il ise %39 ile İstanbul oldu.

Yurtdışı alışverişler yüzde 159 artış gösterdi…

Araştırmanın bir diğer dikkat çeken verisi ise yurtdışı harcamalardan geldi. Buna göre yurtdışı alışverişler %159 artış gösterirken yurtiçi alışverişler %78 artış gösterdi. 2022'nin ilk 4 ayında Garanti BBVA kartlarıyla yapılan tüm alışverişlere bakıldığında ise alışverişlerin %25'i peşin, %75'i ise taksitli olarak gerçekleştirildi. 4 aylık sürede peşin alışverişler önceki yıla göre %84, taksitli alışverişler de %82 arttı.

Harcamalarını en fazla arttıran iller Kars ve Edirne…

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nin verilerine göre ilk 4 ayda harcamalarını en fazla arttıran iller sınır şehirlerimiz olan Kars (%114) ve Edirne (%112) olarak sıralandı. Bu illeri sırasıyla Antalya (%90), Tekirdağ (%87), Aydın (%87), Bursa (%85), İstanbul (%81), Ankara (%80), İzmir (%79) takip etti.

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