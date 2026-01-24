Kedi ve köpek maması sektöründe dışa bağımlılık 15 yılda önemli oranda azaldı

Türkiye'de son 15 yılda hızla gelişen yerli kedi-köpek maması üretimi, artan kapasite ve ihracat performansıyla sektördeki dışa bağımlılığı ciddi oranda azalttı.

Yerli üretim kedi-köpek maması sektörünün Türkiye'de son yıllarda hızla büyümesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan yerli üretici firma sahibi Mustafa Yasir Arslan, Türkiye'de 2000'li yılların başında kedi-köpek mamasının tamamen ithalata dayalı bir sektör olduğunu, 2010'lu yıllarda ise yerli üretim sürecinin başladığını söyledi.

Arslan, 2010'lu yıllarda ilk kedi-köpek maması fabrikalarıyla başlayan serüvende yapımı devam edenlerle şu anda Türkiye'de yaklaşık 40 fabrika olduğunu belirtti.

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Global sermayeler ülkemize gelip üretim üslerini konumlandırmaya başladılar. Çünkü Türkiye bu konuda uzman kadrosunu artık yetiştirmeye başladı. 15 yıllık sürede Avrupa'nın yaklaşık 100 yıllık tecrübesine kabul edilebilir seviyede yaklaşıp onların kalite beklentilerini karşılayacak ürünler üretmeye başladık."

Üretim sürecinde tahıl gruplarını ve hayvansal girdileri iç piyasadan tedarik ettiklerini dile getiren Arslan, ham maddelerin yaklaşık yüzde 80'inin yerli kaynaklarla sağlandığını ifade etti.

"Türk markaları global pazarda Avrupa'ya kalite olarak ciddi bir alternatif olmayı başardı"

Arslan, sektör olarak 15 yıllık bir sürede Avrupa'daki 100-120 yılı aşmış bir sektörün kalite normlarını yakalayacak bir seviyeye geldiklerine işaret ederek, "Türk markaları bu noktada global pazarda Avrupa'ya kalite olarak ciddi bir alternatif olmayı başardı ve bunu sürdürülebilir hale getirmek için AR-GE tarafında ciddi emek harcanıyor. Üniversitelerimizden, Bakanlığımızdan, kurumlarımızdan destek alarak buna devam ediyoruz. Bunun peşinden diğer yerli firmalarla beraber geldiğimiz noktada yaklaşık 40 firmayla iç pazarı domine eder hale geldik, bununla birlikte yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapabilen bir sektör haline geldik." dedi.

Yerli üretim kedi-köpek mamasının artmasıyla dışa bağımlılığın ciddi ölçüde azaldığını vurgulayan Arslan, "Yerli üretim dışa bağımlılığı yüzde 85-90 oranında azalttı. 10-12 yıllık bir sürede bu dönüşüm yaşandı. İç piyasadaki üreticilerimiz ciddi anlamda hacimlerini artırmaya devam ediyor. Türkiye'deki bu büyümenin 2030'a kadar bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Sektörümüz bağlı olduğu sanayi grubunda bazı aylar oransalda büyüme birincisi oluyor, yıllık bazda baktığımızda büyüme oranında birinciliğini korumaya devam ediyor. Son 2 yıldır durum böyle." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Türkiye'nin ihracatta büyük fırsatının coğrafi konumundan kaynaklandığını anlatarak, en önemli pazarlarının, Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, ülke olarak ise Malezya, Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Lübnan'ın geldiğini söyledi.

Avrupa pazarında İngiltere, Almanya, Yunanistan, Romanya, Polonya gibi ülkelere ihracat yaptıklarını belirten Arslan, ABD'ye ise ciddi şekilde ürün gönderimine devam ettiklerini ifade etti.

"Aslında bu sektörün merkezine baktığımızda Avrupa'yı görmekteyiz. Ama üretim üssü olarak bakıldığında Çin burada önemli bir paydaş. Türkiye, Çin'e kalite noktasında çok önemli bir rakip oldu." diyen Arslan, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz kaliteli ürünler, AR-GE için harcadığımız önemli çabalar neticesinde bugün global pazarda talep gören, bağışıklık destekleyici gibi üst segment ürünlerde Türkiye'nin kalitesi orta ve üst segmentte kabul görmüş durumda. Kalite konusunda Çin'den uzaklaşan pazar bizimle beraber tekrar o aradığı kaliteyi ve fiyat performansını Avrupa'ya iyi bir alternatif olarak burada bulabilmekte. Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden elde ettiğimiz bilgi doğrultusunda Türkiye kedi-köpek maması sektöründe son 10 yılda 27 kat ihracat hacmini büyütmüş durumda. Bu büyüme oranı artmaya devam ediyor."

Yerli üretim kedi-köpek maması sektörünün hayvancılık sektörüne olumlu katkı sağladığını vurgulayan Arslan, "Biz yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektörümüz güçlü büyümeyi korumaya devam etmekte. E-ticaret noktasında ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. TÜİK'ten elde ettiğimiz bilgiye göre Türkiye'de e-ticaret grubunda pet-food tarafı özellikle gıda tarafı yüzde 43 büyüme sağlamış. E-ticaretin toplam büyüklüğü yüzde 8 artarken e-ticaretteki pet-food dediğimiz ürünlerin satışı yüzde 43 büyümeyle devam ediyor." diye konuştu.