Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,88, BES fonları ortalama yüzde 1,28 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 2,64 ile "Hisse Senedi Fonları" gösterirken, en çok gerileyen fon ise yüzde 3,47 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,86 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, tek gerileyen fon ise yüzde 2,95 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: