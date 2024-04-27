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Yatırımcı rehberi (3)

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,88, BES fonları ortalama yüzde 1,28 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,88, BES fonları ortalama yüzde 1,28 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 2,64 ile "Hisse Senedi Fonları" gösterirken, en çok gerileyen fon ise yüzde 3,47 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,86 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, tek gerileyen fon ise yüzde 2,95 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,881185223
Borsa Yatırım Fonları1,38164
Borçlanma Araçları Fonları0,65646
Fon Sepeti Fonları0,185419
Hisse Senedi Fonları2,641067
Karma ve Değişken Fonlar1,1510918
Katılım Fonları-0,353713
Kıymetli Maden Fonları-3,47017
Para Piyasası Fonları0,97490
Serbest Fon0,84766143
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,2834334
Başlangıç Fonları0,93100
Borçlanma Araçları0,49406
Değişken1,851347
Devlet Katkısı1,66120
Endeks2,5040
Fon Sepeti Fonu1,07150
Hisse Senedi2,86320
Karma0,3354
Katılım0,96282
Kıymetli Madenler-2,95015
OKS Katılım0,83240
OKS Standart1,06100
Para Piyasası0,94130
Standart1,35130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,6730
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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