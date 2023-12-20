Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında gençler afet yönetimi için fikir üretti

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortak projesi "Yarını Kodlayanlar" kapsamında lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Afet İçin Teknolojik Çözümler Hackathonu" sonuçlandı. Toplam 30 öğrencinin yarıştığı hackathon'u "Eternal" takımı kazandı. Dereceye giren tüm takımlara fikir ve projelerini geliştirmeleri için teknoloji çeki hediye edildi.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında 300 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında lise öğrencilerine yönelik bir hackathon düzenlendi. "Afet İçin Teknolojik Çözümler Hackathonu" adıyla düzenlenen ve toplam 9 takım halinde 30 öğrencinin yarıştığı etkinlikte, katılımcılar afetlerle başa çıkmak için teknolojik çözümler geliştirdi.

Hackathon'u Samed Kuru, Arda Kadir Bayar ve Metin Çoban'dan oluşan "Eternal" takımı birinci; Kayra Çelik, Argun Durak ve Nazlı Şen'den oluşan "AfeTED" takımı ikinci; Mehmet Yavuz Kaya, Çağdaş Görmez, Ahmet Güzen ve Bilgehan Can'dan oluşan "Afet Kahramanları" takımı üçüncü olarak; Özlem Zehra Bilen, Zeynep Kocadağ ve İrem Işık'tan oluşan "Vega" takımı ise jüri özel ödülü alarak tamamladı.

Türkiye Vodafone Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ayşegül Arıcan Şeker, şunları söyledi: "Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 7 yıl önce başlattığımız 'Yarını Kodlayanlar' projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. 'Yarını Kodlayanlar' projemizle tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 300 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Bu yıl "Sosyal Hayata Destek" başlığı altında deprem bölgesine uyarladığımız projemizle, her zamanki teknoloji eğitimlerini farklı atölye çalışmaları ile birleştirerek depremden etkilenen çocuklara psiko-sosyal destek sağlıyoruz. Eğitimlerin yanı sıra hackathon'larla da çocuk ve gençlerimizin somut toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini hedefliyoruz. Bu doğrultuda, bugünkü hackathon'umuzun temasını "afetler" olarak belirledik. Bir yandan Vakıf projelerimizle deprem bölgesinde hayatın normale dönmesine katkıda bulunmaya devam ederken, diğer yandan hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olan afetlere karşı hazırlıklı olmak için çalışmanın önemine inanıyoruz. Afet öncesi hazırlık süreçleri, afet anında müdahale ve afet sonrası yeniden yapılandırma gibi konularda çözüm arayışları yaygınlaşıyor. Biz de 'Afet İçin Teknolojik Çözümler Hackathonu' adıyla düzenlediğimiz etkinlikte lise öğrencilerine bu konularda fikir üretme imkanı sunduk. Takımlar, ortaya koydukları projelerle afete yönelik teknolojik çözüm önerileri geliştirdi. Ödüle layık görülen tüm takımları kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: "Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ve binlerce çocuğun hayatına olumlu etki eden 'Yarını Kodlayanlar' projesinin genişleyen kapsamıyla gurur duyuyoruz. Bu proje, ülkemizdeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital beceri setlerini güçlendirme hedefiyle çeşitli eğitim, atölye, hackathon ve fikir yarışmaları gibi etkinliklerle dijital dönüşüme liderlik ediyor. Proje kapsamında deprem bölgelerine yönelik sosyal dönüşüm çalışmalarını sürdürerek, gençlerimizin afetlere karşı hazırlıklı olmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca gençlerin bu alandaki farkındalığını artırmak için çaba gösteriyoruz. Lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiğimiz 'Afet İçin Teknolojik Çözümler Hackathonu'yla gençlerin yapay zeka olmak başta üzere 'Afet Yönetimi ve İyi Uygulamalar, Tasarım Odaklı Düşünce, Yalın Kanvas ve Sunum' eğitimlerini aldıktan sonra afet konusunda teknolojik çözümler üretmelerine fırsat sunduk. Bu hackathon, farklı şehirlerden İstanbul'a gelen ekiplerin katılımıyla gerçekleşti ve gençlerin gösterdiği performans geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.Gençlerin bu tür etkinliklerdeki aktif katılımı ve ürettikleri çözümler, ülkemizin dijital dönüşüm sürecine değerli bir katkı sunuyor. Onların katılımıyla, gelecekte daha güçlü ve çözüm odaklı bir toplum inşa etme yolunda umut dolu adımlar atıyoruz."

İki günlük program

"Afet İçin Teknolojik Çözümler Hackathonu" kapsamında öğrencilere iki gün boyunca yalın kanvas ve iş planı oluşturma, tasarım odaklı düşünce, afet yönetimi ve iyi uygulamalar, sunum gibi konularda eğitimler verildi. Takımlar, bu süreçte eğitim ve mentorluk oturumlarına katılarak projelerini geliştirdi. Mentor oturumlarıyla projelerini geliştiren takımlar, ön jüri ve jüri değerlendirmesi için sunum hazırladı. Etkinlikte Vodafone ve Habitat gönüllüleri de öğrencilere mentorluk yaptı ve uzmanlık alanları kapsamında eğitim verdi.

Üretici fikirler beğeni topladı

Hackathon birincisi Eternal takımının projesinde, NFC teknolojisi kullanılarak hayati önem taşıyan bilgilerin güvenle saklandığı ve sürekli yanlarında taşıyabildikleri entegre bir cihaz tasarımı üzerinde çalışıyor.

İkinci gelen AfeTed takımının geliştirdiği proje, Bluetooth sinyali alarak tespit ettiği tüm cihazların konumlarını belirlemek için özel olarak kodlanmış.

Üçüncü takım Afet Kahramanları projesinde, deprem öncesi yapılması gerekenleri okuma yazma bilen çocuklardan başlayarak 18 yaşından küçük çocuklara kadar eğlenceli bir oyunla öğretmeyi hedefliyor.

Jüri özel ödülü alan takım "Vega"nın projesinde ise acil durumlar ve afet öncesi, anında, sonrası için yapılmış mobil uygulamayla konum bildirme, yardım taleplerini eşleştirme, afet eğitimleri ve birçok farklı imkanı kullanıcılara tek bir arayüzde sunuyor.

Teknoloji çeki hediye edildi

"Afet için Teknolojik Çözümler Hackathonu"nu kazanan öğrencilere fikir ve projelerini geliştirmeleri için ödül olarak teknoloji çekleri verildi. Buna göre, birinci olan takıma 30 bin TL, ikinci olan takıma 25 bin TL, üçüncü olan takıma 15 bin TL ve jüri özel ödülü alan takıma 10 bin TL değerinde teknoloji hediye çekleri sunuldu.

300 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

Projeyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Bugüne kadar 81 ilde 300 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer 14 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 7,7 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu. "Yarını Kodlayanlar" eğitimlerine online eğitim platformu yarinikodlayanlar.com üzerinden de ücretsiz ulaşılabiliyor. - İSTANBUL