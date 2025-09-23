Yapay Zeka Alışverişi Dönüştürüyor: Küçük İşletmelere Yeni Fırsatlar

Online alışverişte artık insanlar ürünleri sepete atmadan önce yapay zekaya danışıyor. BirFatura CEO'su İbrahim Bayır, "Satın alma kararı artık ürünü sepete atmadan önce başlıyor" diyerek, KOBİ'lerin bu dönüşüme uyum sağlamasının önemini vurguluyor.

Online alışverişte tüketici davranışları köklü bir değişimden geçiyor. İnsanlar artık bir ürünü satın almadan önce sadece yorumlara veya kampanyalara bakmıyor; doğrudan yapay zeka asistanlarına danışıyor. Kullanıcılar, "Bu telefonu hangi kulaklıkla kullanmalıyım?", "Bu kahve makinesi küçük mutfağa uygun mu?" veya "Bu ürünü hangi mobilyayla kombinlerim?" gibi sorularla alışverişe başlıyor. Hatta kendi fotoğraflarını veya yaşam alanlarını sisteme yükleyerek ürünlerin üzerlerinde veya evlerinde nasıl duracağını görebiliyor. Bununla birlikte, küçük işletmeler için yapay zekaya uygun içerik üretmek, dijital pazarda rekabetin yeni şartı haline geldi. Dünya genelinde yapılan araştırmalar da bu değişimi doğruluyor. Salesforce verilerine göre yapay zeka destekli öneriler online alışverişlerde yüzde 42 artış sağladı. McKinsey raporları ise e-ticaret gelirlerinin üçte birinden fazlasının artık bu sistemler üzerinden geldiğini gösteriyor.

BirFatura CEO'su İbrahim Bayır bu dönüşümü, "Satın alma kararı artık ürünü sepete atmadan önce başlıyor. İnsanlar yapay zekaya kombin soruyor, evine uygun mu diye test ediyor, alternatif ürün istiyor. Küçük işletmeler için kritik olan, ürünlerini bu asistanların anlayacağı netlikte tanıtmak. Ürün açıklaması, görseller ve öneriler doğru hazırlanırsa, yapay zeka markayı öne çıkarıyor" sözleri ile özetledi.

KOBİ'lerin bu yeni döneme ayak uydurmasının zor olmadığına da değinen Bayır, "Ürünleri net ve anlaşılır şekilde tanıtmak yeterli. Uzun teknik detaylar yerine, kimin için ve hangi durumda kullanılabileceğini birkaç cümleyle yazmak müşteriye yol gösteriyor. Sadece giyim değil; elektronik, mobilya ya da kozmetik ürünlerinde de 'günlük kullanımda, iş için, özel günlerde' gibi senaryolarla küçük öneriler paylaşmak müşterinin hayal gücünü harekete geçiriyor. Görsellerde de sade bir yaklaşım öne çıkıyor. Düz arka planlı net fotoğraflar, farklı açılardan çekimler ve kısa tanıtım videoları güveni artırıyor. En önemlisi ise müşterinin aklındaki soruları önden cevaplamak. 'Bu ürünü nasıl kullanırım?', 'Hangi ürünlerle tamamlarım?' gibi sorulara ürün sayfasında küçük rehberlerle yanıt vermek, alışverişi kolaylaştırıyor ve markaya güven katıyor" diye konuştu.

Yapay zekaya uygun içerik üretmeyen KOBİ'ler sınıfta kalacak

Uzmanlara göre, yapay zeka destekli alışveriş artık yalnızca büyük markaların değil, her ölçekte işletmenin geleceğini belirliyor. Ürün açıklamalarını net yazmayan, görsellerini sade ve anlaşılır sunmayan ya da tüketiciye kombin/uygulama rehberi hazırlamayan KOBİ'ler, bu yeni sistemlerde geri planda kalıyor. Yapay zeka asistanlarının müşteriye sunduğu öneri listelerinde görünür olmak için içerik kalitesi kritik hale gelmiş durumda. Tüketici için alışveriş giderek daha kişisel bir deneyime dönüşürken, küçük işletmeler için yapay zeka destekli içerik üretimi artık bir tercih değil, zorunluluk. Bugün basit ama doğru adımları atan KOBİ'ler, yarının dijital pazarında daha güçlü bir konuma sahip olacak. Ayrıca uzmanlar, genç tüketicilerin bu yeni alışkanlığının kısa sürede ana akım haline geleceğini belirtiyor. - İSTANBUL