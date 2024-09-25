Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın geçtiğimiz hafta gerçekleşen düğününe BDDK'nın denetimi altındaki banka ve özel finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katıldı. Düğüne gelen davetliler adeta takı yarışına girdi.

BirGün gazetesinden Timur Soykan'ın haberine göre, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın, 19 Eylül'de İstanbul Şişli'deki 5 yıldızlık Radisson Blu Hotel'de gerçekleşen düğününe tüm bankalar, factoring şirketleri, ödeme kuruşları, varlık yönetim şirketleri tarafından onlarca çelenk gönderildi. Görkemli düğünde davetliler arasında BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve finans sektörü dışında çok sayıda MHP'li yöneticinin ve eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun da olduğu öğrenildi.

BİTMEYEN TAKI DÜĞÜNÜ

Saatler süren takı merasiminde banka genel müdürleri ve finans şirketlerinin yöneticileri, gelin ve damadı tebrik ederek takılarını kutulara bıraktılar. Düğünde takı kutularının defalarca doldurulup boşaltıldığı fark edildi. Bazı banka yöneticilerinin 10 bin dolarlık takı taktığı konuşuldu.