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Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

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BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününde, kurumun denetiminde olan bankaların genel müdürleri, özel finans kuruluşlarının sahipleri ve yöneticileri adeta takı yarışına girdi. Saatler süren takı merasiminde bazı misafirlerin 10 bin dolarlık takı takıldığı iddia edildi. Eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile çok sayıda MHP'li yönetici de misafirler arasındaydı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın geçtiğimiz hafta gerçekleşen düğününe BDDK'nın denetimi altındaki banka ve özel finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katıldı. Düğüne gelen davetliler adeta takı yarışına girdi.

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

BirGün gazetesinden Timur Soykan'ın haberine göre, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın, 19 Eylül'de İstanbul Şişli'deki 5 yıldızlık Radisson Blu Hotel'de gerçekleşen düğününe tüm bankalar, factoring şirketleri, ödeme kuruşları, varlık yönetim şirketleri tarafından onlarca çelenk gönderildi. Görkemli düğünde davetliler arasında BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve finans sektörü dışında çok sayıda MHP'li yöneticinin ve eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun da olduğu öğrenildi.

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

BİTMEYEN TAKI DÜĞÜNÜ

Saatler süren takı merasiminde banka genel müdürleri ve finans şirketlerinin yöneticileri, gelin ve damadı tebrik ederek takılarını kutulara bıraktılar. Düğünde takı kutularının defalarca doldurulup boşaltıldığı fark edildi. Bazı banka yöneticilerinin 10 bin dolarlık takı taktığı konuşuldu.

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Ekonomi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mustafa Aydın Milletvekili İstanbul AK Parti Ekonomi 3-sayfa Finans Banka Yaşam MHP

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