MATSO'dan yangın güvenliği mevzuatıyla ilgili turizm tesisleri ve işletmeler için ek süre talebi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İstişare Toplantısı"a katılım sağladı.

Gerçekleştirilen istişare toplantısında, söz konusu yönetmelik kapsamında kamu tarafından yürütülen mevcut çalışmalar, sektörden gelen talep ve öneriler ile uygulamaya ilişkin hususlar ele alındı. Özellikle turizm tesisleri ve işletmeler başta olmak üzere sahada karşılaşılan uygulama sorunları, sektörel beklentiler ve çözüm önerileri değerlendirildi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, toplantıda üyelerden gelen görüş ve talepleri dile getirerek, yönetmeliğin sahada uygulanabilirliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Başkan Güngör, üyelerden gelen geri bildirimlerin sahadaki uygulama sorunlarını açık şekilde ortaya koyduğunu belirterek, özellikle turizm tesisleri ve işletmelerin karşılaştığı güçlüklerin çözüm odaklı bir yaklaşımla ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Önceki istişare süreçlerinde dile getirilen taleplerin bu toplantıda da gündeme alındığını ifade eden Güngör, yönetmeliğin uygulanabilirliğini artıracak, sektörel gerçeklerle uyumlu ve işletmeleri mağdur etmeyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Güngör, kamu kurumları ile özel sektör arasında sürdürülen istişarelerin devam etmesinin, hem yapı güvenliği hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

"Turizm tesisleri ve işletmelere 2027 Nisan'a kadar süre tanınmalı"

Yangın güvenliği mevzuatına uyum sürecinde turizm tesisleri ve işletmelerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Başkan Güngör, sektöre 2027 yılı Nisan ayına kadar ek süre tanınması gerektiğini belirtti. Konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sözlü aktardıklarını ve bu konuda kapsamlı dosya sunduklarını ifade etti. Yeni yangın yönetmeliğiyle getirilen zorunlu uygulamaların sahada ciddi zorluklar oluşturduğunu vurgulayan Güngör, özellikle yangına dayanıklı kapı temininde yaşanan tedarik sıkıntıları ve fiyat artışları nedeniyle mevcut sürenin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Güngör, bu nedenle, daha önce 31 Aralık 2025 olarak belirlenen sürenin 2027 yılı Nisan ayına ertelenmesinin sektör açısından zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Toplantıya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Arslan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Müdür Saygın Baban, bakanlık bürokratları ile oda ve borsa başkanları ve turizm sektörü temsilcileri katıldı. - ANTALYA