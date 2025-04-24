Yandex Türkiye, Yapay Zeka Destekli Yazeka ile Yeni Özellikler Tanıttı

Yandex Türkiye, yapay zeka destekli arama motoru Yazeka'ya entegre ettiği görsel ve video destekli yanıtlar dahil pek çok yeni özelliği tanıttı.

İstanbul Feriye'de düzenlenen etkinlikte Yandex Arama Ürün Yöneticisi Rufat Mirza ve Yandex Arama'nın Lider Ürün Yöneticisi Fidan Derafshi, getirilen güncellemeleri basın mensupları ve davetlilerle paylaştı.

Buna göre, görsel ve video destekli yanıtların eklenmesiyle arama deneyiminin zenginleştirildiği Yazeka, Yandex Maps ile entegre edilerek 250 binden fazla konuma yapay zekayla özet bilgiler sunmaya başladı.

Toplantıda konuşan Derafshi, Yazeka'nın ilk kez Türkiye'de tanıtıldığı aralık ayından bu yana kullanıcı odaklı geliştirmeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Derafshi, "Biz Yandex'te her gün şu soruyla güne başlıyoruz, 'Bugün kullanıcılarımız için ne yapabiliriz? Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak, problemlerini çözmek için yapay zekanın da desteğiyle nasıl ürünler, nasıl çözümler üretebiliriz?' diyoruz. Bu konuda da kafa yordukça Yazeka gibi ürünlerle çözümler üretmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yandex'in geniş ürün yelpazesine dikkati çeken Derafshi, "30-35'e yakın bir ürün yelpazemiz var. Yazeka'daki amacımız her zaman yeniden bütünleşme (reentegrasyon) yapıp bu ürünleri paralel yürütmek değil, bunları harmanlayarak kullanıcı için tek bir çözüm haline getirmek." diye konuştu.

Yazeka ile Yandex Maps'in entegrasyonu sayesinde ortaya çıkan yerel kullanım özelliklerini paylaşan Derafshi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazeka çatısı altında gerçekleştirilen Yandex Maps ve Yandex Arama entegrasyonu, bu ürünlerin birbirlerini desteklemesiyle büyük bir sinerji yarattı. Bu yaklaşım birbirinden bağımsız olan geleneksel web servislerinden, tamamen bağlantılı ve yapay zeka destekli bir dijital ekosisteme geçişi yansıtıyor. Dahası, Yandex Maps'te artık 250 binin üzerinde konumun yapay zekayla oluşturulmuş özet bilgiler yer alıyor. Son eklenen bu özellik, kullanıcılara İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi'nden Manisa'daki Sardes Antik Kenti'ne kadar görülmesi gereken turistik yerlerin görüntülerini sunarak kullanıcıları Türkiye'yi keşfetmeye teşvik ediyor."

"Yandex Türkiye olarak yerel unsurlara çok önem veriyoruz"

Yandex Arama Ürün Yöneticisi Rufat Mirza, Türkiye'deki stratejilerinin iki temel unsurdan oluştuğunu belirterek, ilk olarak tüm dijital ekosistemi bir araya getiren yapay zekalı bulma motoru Yazeka'nın stratejinin merkezinde yer aldığını, ikinci olarak ise bu motorla harita hizmetlerini birleştiren entegre Yandex ekosisteminin öne çıktığını kaydetti.

Yandex'in küresel oyuncularla rekabet stratejisinde Türkçe'ye, kültürel öğelere ve kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklandığını vurgulayan Mirza, "Biz Yandex Türkiye olarak, çoğu şirketin genel geçer yaklaşımından farklı olarak yerel unsurlara oldukça önem veriyoruz." dedi.

Mirza, Yazeka'nın kullanımında artış gözlemlediklerini vurgulayarak, "Bu sinyali görüyoruz. Tabii ki, burada durmayacağız, daha fazlasını istiyoruz. Dolayısıyla zaman içerisinde yeni özellikler ekleyerek, Yazeka'yı iyileştirerek, daha güçlü yaparak hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline getirmek istiyoruz. Hedefimiz çok yukarıda, biz de adım adım merdivenden çıkıyoruz." diye konuştu.

Yazeka'ya entegre edilen yeni görsel ve video özelliklerinin detaylarını da paylaşan Mirza, gelişmiş problem çözme özelliklerine sahip Yazeka'nın artık sadece özet yanıtlar vermekle kalmadığını, bunları görsellerle de desteklediğini ve bu sayede kullanıcıların derinlemesine araştırma ve beceri geliştirme deneyimlerinin en üst düzeye çıkarıldığını ifade etti.

Mirza, bu geliştirmelerle Yazeka'nın çok daha ilgi çekici ve işlevsel hale geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yazeka'nın verdiği yanıtların kalitesi yapay zekanın seçtiği görsellerle daha da artırıldı. Örneğin, ders anlatımlarında ve yemek tariflerinde sağlanan videolar sadece metinle yapılabileceklerin çok ötesine geçiyor. Benzer şekilde, görseller yapay zekanın yanıtlarını görselleştirerek talimatları daha anlaşılır hale getiriyor. Bu geliştirmeler sayesinde Yazeka'nın yanıtlarını çok daha ilgi çekici ve yararlı hale getirmeyi başardık. Ayrıca, Yazeka'nın yanıtlarına video özetleme özelliğini de entegre ettik. Böylece, gerekli durumlarda yanıtlara bilgilendirici video özetleri ekleyebiliyoruz."