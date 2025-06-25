Yandex Maps, Türkiye'nin 20 İkonik Yapısını 3D Olarak Kullanıma Sundı

Yandex Türkiye, navigasyon ve harita uygulaması Yandex Maps'te İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla'daki 20 simgesel yapının üç boyutlu modellerini kullanıcıların erişimine açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üç boyutlu modeller, Türkiye'de bu özelliği sunan ilk harita hizmeti olarak öne çıkıyor.

Güncellemeyle birlikte kullanıcılar tarihi yapıların ve anıtların ayrıntılı, tam renkli 3D görsellerine ulaşabilecek. Bu yeni özellik, harita navigasyonunu geliştirmeyi ve hem turistlerin hem de yerel halkın simge yapıları farklı açılardan keşfetmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İstanbul'da Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı ve Ayasofya Camii, Ankara'da Ankara Kalesi, İzmir'de İzmir Saat Kulesi ve Konak Camisi, Antalya'da Hadrian Kapısı (Üçkapılar) ve Antalya Saat Kulesi ile Muğla'da Bodrum Kalesi, üç boyutlu olarak görüntülenebilecek yapılar arasında yer alıyor.

Her bir model, mimari detayları, yazıları, renkleri, gölgeleri ve yüzey dokularını yansıtacak şekilde hazırlandı. Ayrıca, gece modu etkinleştirildiğinde yapılar, gerçek hayattaki gibi ışıklandırma efektleriyle sunuluyor.

Güncellemeyle birlikte kullanıcılar, önemli noktaları dijital olarak keşfedebilecek, fotoğraf çekecekleri açıları planlayabilecek ve yürüyüş rotalarını önceden belirleyebilecek. Bir modelin görüntülenebilmesi için kullanıcılar yer işaretinin adını arama çubuğuna yazabilecek ya da haritada doğrudan bulup yakınlaştırma yapabilecek. Üç boyutlu görünüm içinse ekranın sağ tarafındaki 3D simgesine dokunmak ya da haritayı iki parmakla yukarı doğru kaydırmak yeterli olacak.

Uygulama, araba, toplu taşıma ya da yürüyüş gibi seçenekler üzerinden rota oluşturulmasına da olanak tanıyor. Ayrıca, uygulamadaki kültürel yapıların profillerinde Yandex Arama'nın yapay zeka aracı Yazeka tarafından hazırlanan özetler de yer alıyor. Bu özetler, internet kaynaklarından derlenen bilgilerle kullanıcıya hızlı bilgi sağlarken, daha ayrıntılı bilgi almak isteyenleri özel bir arama sayfasına yönlendiriyor.

Yeni özellik, hem iOS hem de Android işletim sistemlerinde Yandex Maps ve Navigasyon uygulamalarının en güncel sürümlerinde kullanılabiliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, soyut sembollerin ötesine geçen ve kullanıcıların deneyimlediği gerçek dünyayı yansıtan modern, sezgisel haritalar oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Popovskiy, "Türkiye'ye güçlü bir şekilde odaklanıyor ve sürekli olarak yerel kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun özellikler geliştiriyoruz. Bu, kültürel uygunluğa ve görsel ayrıntılara derin bağlılığımızı da içeriyor. Yeni 3 boyutlu simge yapılar, sürükleyici ve gerçekçi bir deneyim sağlamak için gerçeğe yakın oranlar, dokular ve ışıklandırmalarla hazırlandı. Bu güncelleme ile kullanıcıların keşfettikleri şehirlerle bağ kurmaları daha da kolaylaşmış olacak." değerlendirmelerinde bulundu.