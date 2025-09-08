Yalçın'dan 'OVP' değerlendirmesi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan, 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Programa ( Ovp ) ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2026-2028 arası 3 yıllık dönemi kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedeflerin yeniden belirlendiğini söyledi.

Yeni Orta Vadeli Programını, uygulanan ekonomi politikalarının sürdürülmesine yeni bir ivme sağlaması bakımından olumlu bulduğunu ifade eden Başkan Yalçın, "Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Yeni Orta Vadeli Program'ın sanayicilerimize ve toplumun tüm kesimlerine hayırlar getirmesini diliyorum. Yeni program, ekonomimizde 2 yıldır uygulanan politikaların destekleyicisi olacaktır." dedi.

Yalçın, "Programın öncelikli ve ana hedefi enflasyon oranının 2027 yılı için tek haneli rakamlara indirilmesi olarak belirlenmiş durumdadır. Enflasyonu dizginleyecek ekonomi yönetimine olan güvenimiz tamdır. Kişi başına düşen gelir ise 2026 için 18 bin 621 dolar, 2027 için 19 bin 710 dolar, 2028 için 20 bin 987 dolar olarak öngörülmüştür. 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da 2026'da yüzde 3,8, 2027 yılında yüzde 4,3 ve 2028 yılında yüzde 5 büyüme beklenmektedir." şeklinde konuştu.

2026-2028 arası 3 yıllık dönemi kapsayan Yeni Orta Vadeli Program kapsamında mesleki eğitime önem verileceğini vurgulayan Başkan Yalçın, "İşletmelerimiz daha fazla ve nitelikli üretim sağlayabilmek için vasıflı işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücünün karşılanması bakımından bu adım önemlidir." diye konuştu.

Başkan Yalçın, "Son iki yılda uygulanan ekonomi politikalarının sonucu olarak, Türkiye'nin uluslararası rezervlerinin önemli oranda artarak tarihi yüksek seviyelere çıkması, ekonomiye olan güveni daha da artırmıştır. Küresel ekonomik yapıda oluşan olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin mali disiplinini korunması ve sürdürülebilir büyüme hedefini sağlayacak güçte olduğunu göstermesi önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ortaya konulan ekonomi programının başarıyla uygulandığını ve somut sonuçlarını da sanayiciler olarak görmekteyiz. ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Yeni OVP ile makroekonomik ve finansal istikrarın artarak güçlendirmesi hedeflenmektedir. Dünyada enflasyonla mücadelenin devamı, mali gevşeme döngüsünün ötelenmesi ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin dengeli görünümünü koruması amaçlanmaktadır. Bütçe açığının milli gelire oranının dönem sonunda ise yüzde 3'ün altında düşürülmesi, cari işlemler açığının milli gelire oranının 2028 itibarıyla yüzde 1 düzeyine inmesi hedeflenmektedir. Kişi başına düşen gelirin OVP hedeflerine uygun olarak 2028 yılında 20 bin 987 dolara yükselmesi ülkemizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine de daha güçlü ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Turizm gelirlerinin 75 milyar dolara ulaşması, işsizlikte yüzde 8'in altına inen oranların yakalanması, tek haneli enflasyon rakamlarıyla beraber fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanması toplumun tüm kesimlerinin beklentisidir. Sanayiciler olarak, üretmek, istihdamı ve ihracat artırmak başlıca görevimizdir. Hükümetimizin 2026-2028 dönemi için çizdiği yeni yol haritası bizlere ışık tutacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yeni OVP'nin hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, programın ülkemize ve sanayicilerimize hayırlar getirmesine diliyorum."