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Hasadı devam eden "Yahyalı kirazı" yurt dışından talep görüyor

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yetiştirilen kaliteli kirazlar, başta Rusya olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere ve Türk cumhuriyetlerine ihraç ediliyor. 3 bin tonluk üretimin bin tonu ihracata gidiyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yetiştirilen kirazlar, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile Türk cumhuriyetlerine ihraç ediliyor.

Kalitesi ve kendine has aromasıyla iç ve dış piyasada talep gören elmasıyla ünlü Yahyalı, kiraz üretiminde de adından söz ettiriyor.

Lezzeti, iriliği ve rengiyle öne çıkan Yahyalı kirazı, Rusya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri ile Türk cumhuriyetlerine gönderiliyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, "yeryüzü cenneti" diye adlandırdıkları ilçelerinin şelalesi, elması ve kirazıyla ünlü olduğunu söyledi.

İlçe olarak kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olduklarını vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu, Yahyalı için gerçekten övünülecek bir durum. Tarımda iyi olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla üreticilerimizi tebrik ediyorum. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bayrak kırmızısını, Rusya ise siyahını seviyor. Üreticilerimiz de tabii ona göre pazarlama imkanı buluyor. Yahyalı'mızda üretilen 3 bin tonluk kirazın bin tonunu ihracata göndermiş oluyoruz. Yahyalı ölçeğinde hatırı sayılır ihracat rakam. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi AB ülkeleri ile Türk cumhuriyetleri ve Rusya'ya gönderiyoruz. Kiraz ihraç etmenin hem onurunu hem de mutluluğunu yaşıyoruz."

"Kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz"

Kiraz üreticisi Bahadır Güçlü de yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak kiraz işiyle uğraştığını söyledi.

Bahçelerinde organik kiraz üretimi yaptıklarını belirten Güçlü, şunları kaydetti:

"Avrupa standartlarının üstünde bir bahçe kurulumu yaptık. İhracatçılar açık artırmayla bana geliyor. Şu an tamamen Rusya'ya gönderiyorum. Kaliteyi yakaladık, ihracata yönelik kiraz üretiyorum. Kirazımız Avrupa ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Şu anda hasattayız ve muhtemelen 15 gün sürecek. Yaklaşık 150 kişi çalıştırıyoruz. Elimizden geldiği kadar kaliteli üretiyoruz. Endüstriyel değil, sofralık yapıyoruz. Kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz. Toplamda 70 dekarlık kiraz bahçemiz var. Yaklaşık 140 ton rekolte bekliyoruz. Yahyalı'da su ve hava şartlarının çok iyi olmasından dolayı kirazın aroması çok daha iyi oluyor."

Güçlü, kiraz işinin zor ve zahmetli olduğunu anlatarak, meyveyi don ve sıcaktan korumak için "spring suyu uygulaması"nı kullandıklarını dile getirdi.

"Yahyalı'nın kirazı kaliteli olduğu için burayı tercih ediyorum"

Azerbaycanlı tüccar Mehdi Mirzayev ise kiraz almak için Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Yahyalı kirazının piyasada aranır kalitede olduğunu vurgulayan Mirzayev, "Rusya'ya kiraz ihracatı yapıyorum. Yahyalı'nın kirazı kaliteli olduğu için burayı tercih ediyorum. İlk defa 2 yıl önce gelmiştim. Kirazı güzel olduğunu görünce ihracatı buradan yapmaya başladım. Kirazları götürdüğüm ülkelerden olumlu tepkiler alıyorum. Hiç sorun çıkmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
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