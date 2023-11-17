Xi Jinping, Çin-Peru işbirliği için yeni büyüme motorlarının teşvik edilmesini çağırıyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma alanlarında Çin-Peru işbirliği için yeni büyüme motorlarının teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

SAN FRANCİSCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma alanlarında Çin-Peru işbirliği için yeni büyüme motorlarının teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Xi söz konusu açıklamayı, 30. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı çerçevesinde Perulu mevkidaşı Dina Boluarte ile görüşmesinde yaptı. Xi ayrıca, iki tarafın kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirmeleri ve ekonomi, ticaret, enerji ve maden kaynakları gibi geleneksel alanlarda işbirliğini güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.