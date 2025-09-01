WorldFood İstanbul, 2 Eylül'de kapılarını açıyor

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 2–5 Eylül tarihleri arasında Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda birçok yeni ürün ve en son teknolojiler gıda sektörüne tanıtılacak. Yurt içi ve yurt dışından yoğun talep gören fuar, 100 ülkeden 900'ü aşkın satın almacıyı bir araya getirecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Mısır, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, Gürcistan ve Arnavutluk gibi farklı coğrafyalardan katılımcıyı ağırlayacak olan WorldFood İstanbul Fuarı, bölgesinde ve dünyada iş hacmi oluşturarak, ticaret hareketliliğini, yerli üreticilerin ihracat potansiyellerini artırmak için fırsat sunmasının yanı sıra aynı zamanda, fuar süresince gerçekleştirilecek oturumlarla, sektöre dair hedefler, uzman isimler tarafından paylaşılarak Türkiye'nin gıda ve gıda teknolojileri sektörünün öngörüleriyle, 'bölgesel ve uluslararası bir vizyon platformu' özelliğini güçlendirmeye devam edecek.

Güçlü küresel ağını gıda sektörüne aktararak yeni iş birlikleri, ortaklıklar ve satın alma fırsatları yaratmayı hedefleyen fuarla ilgili değerlendirmede bulunan Fuar Direktörü Semi Benbanaste, "Türk gıda sektörünün en uzun soluklu fuarı olma özelliğini taşıyan 33. WorldFood İstanbul, yalnızca gıda ürünleri ve teknolojilerinin sergilendiği bir platform değil; aynı zamanda sektörün gelişimine yön veren bir buluşma noktasıdır. Fuarımız, katılımcılara yeni iş fırsatları yaratırken, bilgi paylaşımını teşvik eden paneller, oturumlar ve etkinliklerle de zengin bir içerik sunuyor. İnovasyonu destekleyen yapısıyla hem sektör profesyonellerine hem de yeni girişimlere kendilerini tanıtma imkanı sağlıyor. Bu yıl da WorldFood İstanbul'u, gıda sektörünün geleceğini şekillendiren fikirlerin ve iş birliklerinin doğduğu güçlü bir ekosistem olarak konumlandırıyoruz" dedi.

Fuar hakkında şu bilgilere yer verildi:

"4 gün boyunca 4 ana tema altında 30'u aşkın tematik etkinliğin düzenleneceği fuarda gıda sektöründeki 80'den fazla öncü isim, iklim dostu çözümlerden yapay zeka destekli gıda inovasyonlarına, yeni nesil tarımdan etik üretime kadar birçok konuyu ilham veren oturumlarla FOOD ARENA sahnesine taşıyacak.

"Gıda dünyasının bugünü ve yarınına 360 derece bakış sunan FOOD ARENA Etkinlikleri'nde 2 Eylül Salı günü, 'Büyük Resim: Gıda ve Tarımın Uyanışı' temasıyla küresel ve yerel trendler, tedarik zinciri kırılganlıkları, pestisit regülasyonları ve gıda güvenliği krizleri masaya yatırılacak. 3 Eylül Çarşamba 'Gezegenin Tabağı: İklim Dostu Akıllı Gıda" temasıyla onarıcı tarımın geleceği, bireyden sisteme uzanan sorumluluk ve dayanıklı gıda modelleri tartışılacak. 4 Eylül Perşembe 'Geleceğin Kodu: Veriden Tabağa' oturumu ile gıdanın dijital geleceği bugünden yazılacak. Biyoteknolojik hasatlardan veri temelli üretim kararlarına, hücre temelli gıdalardan topraksız tarıma kadar yepyeni bir ekosisteme odaklanılacak. Fuarın son günü olan 5 Eylül Cuma tarihinde ise 'Girişimcinin Mutfağı: Yarın Ne Yiyeceğiz?' oturumuyla, sektörün değerli profesyonelleri, bugünün tüketim alışkanlıkları ve yarının beklentileri üzerine WorldFood İstanbul'da bir araya gelecek.

"FOOD ARENA, Konferans Sahnesi ile sektörel oturumlara, Mutfak Sahnesi'nde şeflerden tematik söyleşiler, uygulamalı sunumlar, özel reçeteler ve atölyelere, Food Tech Garage ile start-uplar buluşmasına, Master Class ile tematik stant ziyaretleri içeren özel fuar turlarına ev sahipliği yapacak.

"Bu yıl 'Doğadan Dijitale, Tohumdan Tabağa: Gıda Uyanıyor' temasıyla usta şeflerle sohbetler, unutulmuş ve sürdürülebilir tariflerin ortaya çıkarılacağı özel reçeteler ve katılımcı firmalardan tedariği sağlanacak ürünlerle sunumlar ile renkli bir program hazırlayan WorldFood İstanbul, mutfak köşesinde çeşitli söyleşiler ve atölyeler düzenleyecek.

"Şef, MasterChef Türkiye Jüri Üyesi Somer Sivrioğlu, Fireroom Foods Kurucu & Yönetici Şef Hazer Armani, Şef, Youtuber, Yazar & Tanınmış Kişi Refika Birgül, Yemek Tasarımcısı & Hikaye Anlatıcısı Ceyda Artun, Şef & İçerik Üreticisi Ferhat Bora, Şef, Fonksiyonel Beslenmeci Yasin Taze, Ziyade Fasıl İşletmeci Şef & TV Programcısı Özlem Mekik, Şef, Yağız İzgül ağırlanacak şeflerden bazıları olacak.

FOOD TECH GARAGE İLE START-UP BULUŞMASI

"WorldFood İstanbul, geliştirdikleri yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojileri ile ezber bozan işler yapan start-up'ları sektör ile buluşturuyor. 5. yılında olan Food Tech Garage programı bu sene Kök Project ve Yeni Çiftçi Platformu iş birliğindeki seçkiyle ziyaretçilere ilham veren bir buluşma noktası sunulacak. Gıda üretimi, tarım, tedarik zinciri, enerji ve su yönetimi alanlarında akıllı teknolojileri kullanarak verimliliği artıran, doğayı koruyan, iklim eylemlerine katkı sunan çözümleriyle dikkat çeken start-uplar, fuar boyunca özel tasarlanan Food Tech Garage standında olacak.

MASTER CLASS İLE TEMATİK STANT ZİYARETLERİ İÇEREN ÖZEL FUAR TURLARI

"Birden çok heyeti ağırlayarak tematik turlar organize eden WorldFood İstanbul, bu sene protein bazlı beslenme, iklim dostu üretim, tatlı ve fırın ürünleri, marka hikayeleri ve yeni nesil içecekler gibi başlıklarda rehber eşliğinde katılımcılarını fuar koridorlarında keşfe çıkaracak.

"2 Eylül Salı Günü 'Güçlü Tabak: Bol Protein Turu' geleneksel ve alternatif protein seçenekleri keşfedilirken 3 Eylül Çarşamba günü ise 'Mutluluk Isırıkta: Tatlı Turu' ile katılımcılar, tatlı mirasın modern dokunuşlarla buluşmasına tanıklık edecek. 4 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek 'Topraktan Rafa: Ekolojik Tatlar Turu'nda, doğallığın peşinden gidenler doğanın izindeki ürünleri deneyimleme fırsatı bulacak. Fuarın son günü olan 5 Eylül Cuma tarihinde ise 'Demle, Canlan, Yudumla: İçecek Turu' düzenlenecek. Alanında uzman rehberler eşliğinde, içerik odaklı anlatımlarla yerinde ürün deneyimi ve tanıtımı sunacak turlara; Sanki Atölye kurucusu şef ve yemek tasarımcısı Ceyda Artun, Yemek.com'dan ünlü şef ve içerik üreticisi Ferhat Bora ile marka yönetimi uzmanı ve influencer Ömürden Sezgin eşlik edecek. Konferans Sahnesi'nde düzenlenecek sektörel oturumlarda konuşma yapacak isimleri tanımak için linkteki web sitesini ziyaret edebilirsiniz."