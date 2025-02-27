'Vodafone Türkiye hem yerel pazarda hem de tüm Vodafone ülkeleri arasında birinci oldu'

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, " Ekim-Aralık 2024 arası dönemi kapsayan 3. çeyrek sonuçlarımıza göre, servis gelirlerimiz 26,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayımız 25,1 milyon, sabit genişbant abone sayımız 1,4 milyon oldu" dedi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Engin Aksoy, Ekim-Aralık 2024 arası dönemi kapsayan 3'üncü çeyrekte servis gelirlerinin 26,7 milyar TL olarak gerçekleştiğini, mobil abone sayısının 25,1 milyon olduğunu söyledi. Aksoy ayrıca, teknoloji alanında yaptıkları çalışmalar, teknoloji ihracı, diğer ülkeler ile paylaştıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

"3'üncü çeyrek sonuçlarımıza göre, servis gelirlerimiz 26,7 milyar TL olarak gerçekleşti"

Yeni mali yıl sonuçlarını değerlendiren Engin Aksoy, "Şirket olarak, Türkiye'nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza ve büyümeye devam ediyoruz. 2024 yılında mobil, sabit ve toplam telekomünikasyon pazarında en hızlı büyüyen operatör olma hedefimize paralel güçlü bir performans sergiledik. Ekim-Aralık 2024 arası dönemi kapsayan 3. çeyrek sonuçlarımıza göre, servis gelirlerimiz 26,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayımız 25,1 milyon, sabit genişbant abone sayımız 1,4 milyon oldu. Faturalı abone sayımız ise 20,5 milyona yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18 milyon olurken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 330 milyona ulaştı. Mali yılımızda müşterilerimizin toplam mobil data kullanımı 1.213 petabyte olarak gerçekleşti. Bu dönemde dijital servisler alanında da gelişmeye devam ettik. Yeni nesil mobil finans çözümümüz Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 8,8 milyona ulaştı. Bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanımız TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9 milyona yükselirken, aylık sohbet sayısı 30 milyon oldu" dedi.

"Vodafone Türkiye olarak hem yerel pazarda hem tüm Vodafone ülkeleri arasında birinci olduk"

Teknoloji alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Aksoy, "Gelişen teknolojiyi müşterimize ve şirketimize değer oluşturmak için kullanıyoruz. Vodafone Grubu'nun organizasyonuyla her yıl bağımsız bir araştırma şirketi tarafından IT yeteneklerinin müşteri bakış açısıyla sahada gözlemlenerek değerlendirildiği IT4C (IT for Customers) 2024 sonuçlarına göre, Vodafone Türkiye olarak hem yerel pazarda hem tüm Vodafone ülkeleri arasında birinci olduk. Müşteri odaklı ve sahada gerçek kullanıcılar tarafından uygulanarak IT yeteneklerinin etkinliğini ve performansını değerlendiren bu kapsamlı kıyaslamada uçtan uca dijital e-SIM satışı, müşterilerimize e-ticaret imkanı ve kişiselleştirilmiş faydalar sunduğumuz mobil uygulama, mağazalarda kullanılan self-servis sistemler, dijital asistan TOBi, yapay zeka, ödeme yöntemleri gibi yeni nesil teknolojileri etkin kullanıp müşterilerimize çoklu kanal deneyimi sunarak birinci olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

" Vodafone Happy'i diğer Vodafone ülkelerinde de 'en iyi uygulama' olarak yaygınlaştırmaya başladık"

Türkiye'de geliştirdikleri ve diğer ülkelerle paylaştığınız projeler ve teknolojilerden bahseden Aksoy, "Türkiye'deki sadakat platformumuzu 'Vodafone Happy' markasıyla uluslararası pazarlara sunmaya başladık. Müşterilerimize global ve yerel markalardan indirimler sunduğumuz, kişiselleştirilmiş fırsatlarla buluşturduğumuz bir sadakat platformu. Aktif olduğumuz her pazarda müşteri memnuniyetini artırırken, işbirliği yaptığımız markalar ve iş ortaklarımız için yeni iş fırsatları oluşturuyor. Türk mühendislerimizin geliştirdiği bu platform Avrupa'daki üçüncü parti çözüm alternatifleriyle karşılaştırıldığında esneklik, teknoloji trendlerine uygunluk ve dijital verimlilik açısından öne çıktı. Bu nedenle Vodafone Happy'i diğer Vodafone ülkelerinde de 'en iyi uygulama' olarak yaygınlaştırmaya başladık. Platformun dijital kullanıcı sayısı 25 milyonu aştı. Mayıs 2022'de Portekiz implementasyonuyla başlayan, ardından Almanya, Romanya, Türkiye, İspanya, İtalya ve İrlanda pazarlarında aktif hale gelen Vodafone Happy, Çekya'da da hizmet verecek.

Ek olarak, 'Gelir Yönetimi' sistemlerimizi yeni mimari ile tamamen modernize ediyor, merkezi yazılımı kendi mühendislerimizle sıfırdan geliştiriyoruz. Sabit iletişim hizmetleri sunduğumuz müşterilerimiz için kullandığımız CRM çözüm platformumuzu da içeride geliştirdik ve yurtdışına ihraç etme görüşmelerimiz sürüyor. Bu büyük dönüşümler, sadece teknik bir yenilik değil, aynı zamanda müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve esnek bir hizmet sunmamız için atılmış önemli adımlar" diye konuştu.

"Hem global deneyimi Türkiye'ye getiriyoruz hem de Türkiye'deki başarılı uygulamalarımızı ihraç ediyoruz"

Aksoy sözlerine şöyle devam etti: "Vodafone Grubu olarak tüm dünyadaki teknoloji ekiplerinin birlikte çalıştığı Tek Teknoloji Ekibi anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz. Bu, daha fazla uluslararası etkiye sahip büyük bir teknoloji ekibinin parçası olma fırsatını sunuyor. Hem global deneyimi Türkiye'ye getiriyoruz hem de Türkiye'deki başarılı uygulamalarımızı ihraç ediyoruz. Şirketimizin yenilikçi yazılım geliştirme yaklaşımları ve çevik çalışma kültürü, şirketimizin teknoloji vizyonuna büyük katkı sağlıyor. Yeni fikirlerin hızla hayata geçmesi için geliştirilen çözümlerde yeniden kullanılabilirlik esas alınarak etkin kaynak kullanımı ve dijital verimlilik sağlanıyor. Paydaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Her aşamada onların katkılarıyla fikirler geliştirip bunları projelere dahil ediyoruz. Vodafone Happy gibi birçok ürün ve proje de benzer süreçlerle Türkiye'den liderlik ediyor.

Yine Türkiye'deki ekiplerimizin geliştirdiği ve müşterilerimizin kanal deneyimlerini iyileştirmeyi hedefleyen Vodafone Müşteri Etkileşimleri Merkezi çözümümüz var. Müşterilerimizin Vodafone'a ulaştığı noktalardaki etkileşimlerini kullanarak müşteri memnuniyetini artırmak ve etkin çözümler üretmek için kullandığımız bir çözüm. Esneklik, maliyet ve teknolojik yeniliklere uyum alanlarındaki üstünlüğü sebebiyle yurtdışında da ses getirdi. Bunun üzerine ilk etapta Portekiz ve Romanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde de bu ürünle hizmet vermek için çalışmalara başladık.

Vodafone Yanımda ayda 300 milyon kez ziyaret edilen Türkiye'nin en popüler uygulamalarından. Telekomdan e-ticarete, finanstan sigortaya, seyahatten eğlenceye birçok alanda hizmet veriyoruz. Bu hizmet çeşitliliği içinde akıllı algoritmamız ve kişiselleştirme teknolojimiz sayesinde kullanıcılarımız uygulamaya giriş yaptığı andan itibaren anasayfadan başlayarak kendilerine en uygun içerik ve tekliflerle kaşılaşırken, ihtiyaç duydukları ürün ve servislere kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu yıl Yanımda Premium, Puanlar Yanımda, Vodafone Kazancım ve Eğlence Yanımda gibi yeni inovatif servisler geliştirdik. Yanımda uygulaması üzerinden sunduğumuz servisler ve ödeme servislerimiz Vodafone Grubu içinde bir ilk oldu. Kişisel dijital asistanımız TOBi de hem kullanıcı sayısı ve sohbet hacmi, hem de satış adetleri açısından Vodafone Grubu'nda lider."

"Amacımız, yapay zekanın sunduğu fırsatlardan tüm iş alanlarımızda en üst düzeyde faydalanmak"

Yapay zeka teknolojisine bakış açılarını ifade eden Aksoy, "Yapay zekaya yalnızca önemli bir teknoloji olarak değil; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için büyük bir dönüştürücü güç olarak bakıyoruz. Amacımız, yapay zekanın sunduğu fırsatlardan tüm iş alanlarımızda en üst düzeyde faydalanmak. Geleneksel yapay zekayı müşteri ihtiyaçlarını en doğru zamanda, en kişisel ve uygun şekilde karşılamak amacıyla kullanıyoruz. Bu sayede, müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun cihaz ve tarife teklifleri sunuyor, şebeke yatırımlarımızı optimize ediyor ve enerji tasarrufu sağlıyoruz. Ayrıca, baz istasyonlarındaki potansiyel arızaları tahmin ederek kesintileri minimize ediyoruz.

Üretken yapay zeka ise 2022'de hayatımıza girdi. TOBi ile bu alanda önemli bir adım attık. Çok yakında Vodafone ülkelerinde bir ilk olarak tüm yazılımcılarımız üretken yapay zeka kodlama asistanlarından destek almaya başlayacak. Diğer ekiplerimiz için de çeşitli asistanlar geliştirdik. Bayilerimize sunduğumuz yapay zeka destekli asistanlarımızdan Vodafone Türkiye GPT'mizi geliştirmeye kadar pek çok projede yoğun çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL