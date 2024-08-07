Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy: Türkiye'nin 5G'ye hazırlanması için işbirliği yapıyoruz

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Vodafone Grubu bugün İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya dahil 14 ülkede 5G'yi hayata geçirmiş durumda ve bu ülkelerin sayısını artırmaya devam ediyor. Vodafone Türkiye olarak bu global deneyimi ülkemize taşımaya başladık. Türkiye'nin 5G'ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle işbirliği halindeyiz" dedi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, İHA'ya verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Vodafone Türkiye'nin mali sonuçlarını değerlendiren Aksoy, "Vodafone olarak, Türkiye'nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz" diyerek "Nisan-Haziran 2024 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarına göre, servis gelirlerimiz 18,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayımız 25,3 milyona, sabit genişbant abone sayımız 1,4 milyona ulaştı. Faturalı abone sayımız ise 19,9 milyona yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17,1 milyon olurken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 318 milyona ulaştı. Mali yılımızda müşterilerimizin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 artışla 1.268 petabyte'a yükseldi.

Bu dönemde dijital servisler alanında da gelişmeye devam ettik. Her Şey Yanımda online alışveriş platformumuzun ziyaret edilme sayısı 195 milyona yaklaştı. Yeni nesil mobil finans çözümümüz Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 5,9 milyona ulaştı. Bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanımız TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8,5 milyona, aylık sohbet sayısı ise 30 milyona yükseldi" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yaptığınız toplam yatırımın reel değeri 157,6 milyar TL'yi aştığının altını çizen Aksoy, "Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biriyiz. 2006 yılından bu yana ülkemizde telekomünikasyon pazarının gelişmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin yatırım ikliminde önemli bir rolümüz var. Türkiye ekonomisine katkı sağlayan oyunculardan biriyiz. Bugüne kadar yaptığımız yatırımın reel değeri 157,6 milyar TL'yi aştı. Vodafone ekosistemi olarak sadece 2022-23 mali yılında Türkiye GSYH'sine 68 milyar TL'lik katkı sağladık" şeklinde konuştu.

Şirketin gelecek hedefleriyle ilgili bilgi veren Aksoy şunları kaydetti: "Operasyonlarımız Türkiye'de 112 bin kişilik istihdam oluşturulmasına imkan sağlıyor. Vodafone Holding bünyesindeki her 1 kişilik istihdam Türkiye ekonomisinde 38 kişilik istihdam sağlıyor. Vodafone sayesinde oluşan istihdam, Türkiye'deki 32 ilin toplam sigortalı çalışan sayısından fazla.

Organizasyonumuzu geleceğin ihtiyaçlarına hazırlamak için gerekli gördüğümüz alanlara ve özellikle gençlere yatırım yaparak büyütüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde yine geleceğin liderlerini yetiştirdiğimiz Discover Genç Yetenek programımız, deprem bölgesine istihdam desteği, teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanlardaki rollerimiz ve insan kaynağı anlamında büyüme projelerimiz mevcut. Bunların hepsinde her zaman olduğu gibi 2027'de yüzde 50 kadın çalışan hedefimize ulaşmak da yine önceliklerimiz arasında olacak."

"5G için kamuyla işbirliği halindeyiz"

Vodafone Grubu'nun bugün İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya dahil 14 ülkede 5G'yi hayata geçirmiş durumda olduğunu ve bu ülkelerin sayısının artmaya devam ettiğini söyleyen Aksoy, "Vodafone Türkiye olarak bu global deneyimi ülkemize taşımaya başladık. Türkiye'nin 5G'ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle işbirliği halindeyiz.

Diğer yandan, pilot çalışmalarımız da oluyor. Örneğin 5G'ye giden yolda önemli bir adım olan Özelleştirilmiş Mobil Şebeke alanında Tofaş'ta bir pilot çalışmamız oldu. Tofaş bugün yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda insanları ve nesneleri birbirine bağlamak için bu lokal şebeke çözümünden yararlanıyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın kurduğu, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT'te Türkiye'nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke kurulumunu tamamladık.

İstanbul'da Türkiye'nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası'nı ve yine ilk 5G stadyum hologram konserini gerçekleştirdik. Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı döneminde uyguladığımız Şahin Gözü sistemi ve 5G ile salondaki seyircilerin salon içi ekranlardan ölçümleri anlık olarak görmesine olanak sağladık. Voleybol Milletler Ligi kapsamında Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen her karşılaşmanın, skorların ve performansların istatistiklerini Vodafone 5G'nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisi aracılığıyla dünya çapındaki yayıncılara anında ve kusursuz bir şekilde ilettik ve taraftarları gerçek zamanlı verilerle buluşturan bir izleme deneyimi sunduk" dedi.

"Veri merkezlerimizin sayısı 6'ya yükselecek"

Veri merkezi yatırımıyla ilgili konuşan Aksoy, "Veri merkezlerimiz üzerinden yedekli altyapımızla sağladığımız hizmetler sayesinde işletmelerin kritik uygulamalarını kesintisiz, güvenli ve verimli bir şekilde yönetiyoruz. Bağlantı, Bulut Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Yönetilen Hizmetler gibi uçtan uca çözümlerle işletmelerin kendi işlerine odaklanmalarına destek oluyoruz. Veri merkezinden sunulan hizmetlerden 3.500'ün üzerinde müşterimiz yararlanıyor. Halihazırda İstanbul'da 2, İzmir, Ankara ve Adana'da birer tane olmak üzere toplam 5 veri merkeziyle hizmet veriyoruz. İzmir'de Edgnex Data Centres by DAMAC şirket ortaklığı ile kurulacak yeni merkezimizle birlikte büyükşehirlerde bulunan veri merkezlerimizin sayısı 6'ya, beyaz alan büyüklüğü ise 13.500 metrekareye kadar ulaşacak.

İzmir'de kurulacak yeni merkezimizin, müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerine göre şekillendirilebilen, modüler yapıda büyüyebilen, esnek, güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir veri merkezi olmasını planlıyoruz. Bu merkezimiz de öncekiler gibi Tier 3 standartlarına göre tasarlanacak. Yeni veri merkezimiz, soğutma sistemi dahil yedekli altyapı kapasitesi, yedekli bilgi işlem sistemleri ve çalışır durumdayken bile bakımı yapılabilen güvenilir teknoloji altyapısı ile Tier 3 seviyesi için gerekli tüm kriterleri karşılayacak. Hedefimiz, veri merkezimizi 6 Megawatt IT kapasitesine kadar taşıyarak hem lokal hem de global ölçekteki kurumsal firmalara hizmet vermek. Merkezimizi toplamda 12 Megawatt IT kapasitesine kadar büyümeye elverişli bir yapı olarak tasarlıyoruz. Bu kapsamda İzmir'de kuracağımız ortak veri merkezi projemizin toplam yatırım tutarının 100 milyon dolara ulaşmasını öngörüyoruz. İzmir'deki yeni veri merkezimiz yeşil enerji bileşenlerine sahip olacak ve mevcutlar gibi yenilenebilir enerji kullanılacak. Bu sayede, hem bizim hem de müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyecek" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz mağazalarımızı yeşil dönüşüme duyarlı, teknoloji ve deneyim merkezleri haline getirmek"

Türkiye genelinde 850 mağazayla hizmet verdiklerini hatırlatan Aksoy, "Şubat 2024'te başlattığımız "hibrit konsept" dönüşüm planıyla mağazalarımızı yeniliyoruz. Tüm mağazalarımızın yeni nesil perakende dönüşümünü Ocak 2025'te tamamlamayı hedefliyoruz. Bu dönüşümle temel hedefimiz, mağazalarımızı müşterilerimiz için yeşil dönüşüme duyarlı, teknoloji ve deneyim merkezleri haline getirmek.

Yeni nesil perakende anlayışımız doğrultusunda, mağazalarımızı operatör ürünlerinin yanı sıra daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin de sergilenebileceği alanlara dönüştürdük. Mağazalarımızda cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların yanı sıra akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler, kulaklık ve hoparlör gibi ekosistem ürünleri de sunuyoruz. Yeni nesil ürünlerimizi operatör bağımsız tüm müşteriler özel kampanyalardan faydalanarak satın alabiliyor.

Daha önce sadece satış kanalı olan mağazalarımızı, Vodafone Yanımda uygulamamız ve dijital asistanımız TOBi'nin gücüyle neredeyse tüm hizmetleri veren birer nokta haline dönüştürdük. Yeni nesil perakende anlayışıyla dijital ve fiziksel mağazaları birbirine rakip değil birbirini tamamlayan unsurlar olarak konumlayıp müşterimize en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL