Vodafone'dan Yeni Destek: Annelere Uzaktan Çalışma İmkanı

Vodafone, kadın çalışanlar için doğum izni sonrası çocuk 1 yaşına gelene kadar uzaktan çalışma imkanı sağlayacak. Şirket, uygulama ile yeni doğum yapan annelerin çalışma hayatına dönüş sürecini daha rahat geçirmelerini sağlamayı, iş ve özel hayat dengelerini desteklemeyi hedefliyor.

Vodafone, çalışan deneyimini iyileştirmeye yönelik uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, kadın çalışanlar için doğum izni sonrası çocuk 1 yaşına gelene kadar uzaktan çalışma imkanı sağlayacak. Bu düzenleme, mevcutta hibrit modelde yer alan çalışanların halihazırda sahip olduğu 4 haftalık uzaktan çalışma hakkından bağımsız olacak. Uygulama ile yeni doğum yapan annelerin çalışma hayatına dönüş sürecini daha rahat geçirmelerinin sağlanması ve iş ve özel hayat dengelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi: "Kadınlar için en iyi işveren olma hedefimizle iş dünyasında ve toplumumuzda fark oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kadın çalışma arkadaşlarımızı hayatlarının her döneminde desteklemek bizim en önemli amaçlarımızdan biri. Bu anlayışla, 2020 yılında küresel doğum izni politikamızın kapsamını genişleterek, çocuk sahibi olan ya da evlat edinen tüm çalışanlarımıza, cinsiyet fark etmeksizin, 16 haftalık ücretli izin hakkı sunmaya başlamıştık. 2023-24 mali yılımızda doğum iznine ayrılan 42 kadın ve 123 erkek çalışanımızın tamamı işlerine geri döndü. Ancak, küresel araştırmalara göre birçok kadın doğum sonrasında iş hayatına geri dönmüyor; geri dönenler ise çocuklarına yeterli vakit ayıramadıklarını düşünerek suçluluk hissedebiliyor. Bu veriden hareketle, kadın çalışanlarımızın bu süreci fiziksel ve psikolojik açıdan en rahat şekilde geçirmelerini sağlamak adına doğum izni sonrası çocuk 1 yaşına gelene kadar uzaktan çalışma imkanı sağlıyoruz. Böylece, kadın çalışanlarımızın ebeveynlik sürecinde karşılaştıkları zorlukları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle, tüm kadın çalışanlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

2027'de yüzde 50 kadın çalışan oranı hedefi

Vodafone Türkiye'de kadın çalışan oranını yüzde 40'ın üzerinde tutma hedefini son 5 yıldır korumaya devam ediyor. Tüm çalışanlarının yüzde 43'ünü kadınların oluşturduğu şirketin icra kurulunda ise kadın çalışan oranı yüzde 60'a ulaştı. Vodafone Türkiye, toplam kadın çalışan oranını 2027 yılına yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.

İşe alım süreçlerinde yüzde 50-50 kadın-erkek fırsat eşitliğini gözeten Vodafone, adayların daha adil ve eşit koşullarda değerlendirilebilmesi için yöneticilerine yapay zeka tabanlı bir platform üzerinden saklı özgeçmişler iletiyor. Böylece, adayların sadece deneyim ve yeteneklerine göre değerlendirilmesi sağlanıyor.

Vodafone, teknoloji ve satış alanlarında kadın istihdamını artırmak için ise her yıl kadın odaklı stajyer programlarıyla gençlere mezuniyet öncesi deneyim fırsatı sunuyor. Genç yetenek programı Discover kapsamında yüzde 60 kadın oranı hedefiyle istihdam çalışmalarını yürüten şirket, ReConnect programıyla da kariyerlerine ara veren kadınları iş hayatına geri kazandırıyor.

Vodafone ayrıca, Müşteri Hizmetleri bünyesinde hayata geçirdiği evden çalışma esasına dayalı sistemle, kadınlara mekan bağımsız çalışarak gelir elde etme imkanı sunuyor. "Vodafone'da Kadın Emeği" projesiyle ise yatırımcısı dahil tüm çalışanlarının kadınlardan oluştuğu mağazalar yurt çapında hizmet veriyor. - İSTANBUL