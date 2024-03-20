VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 9.941,00 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 9.941,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,8 üzerinde 9.938,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra İngiltere'de tüketici ve Almanya'da üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.000 10.250 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.