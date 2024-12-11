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Vezirköprü'de 81 Yaşındaki Usta, El Emeği Bakır Semaverlerde Yurt Dışından Talepleri Karşılıyor

Vezirköprü'de 81 Yaşındaki Usta, El Emeği Bakır Semaverlerde Yurt Dışından Talepleri Karşılıyor
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 81 yaşındaki Ömer Acar, 72 yıllık tecrübesiyle el emeğiyle ürettiği bakır semaverler ile yurt dışından gelen taleplere yanıt veriyor. Semaverlerinin fiyatları 15 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor.

Samsun'da 81 yaşındaki semaver ustasının geleneksel yöntemlerle ürettiği yurt dışından da rağbet gören bakır semaverler 20 bin TL'ye alıcı buluyor.

Vezirköprü ilçesinde dükkanı bulunan 81 yaşındaki Ömer Acar, 9 yaşından beri 72 yıldır semaver yapım işinde çalışıyor. Çocuk yaşta başladığı semaver işinde zamanla ustalaşan Acar, bakır semaverin tamamını kendi el emeği ile üretiyor. Bakırda pişen yemek ve çayın çok lezzetli olduğunu, insanların bakır semavere ilgi gösterdiğini ifade eden Acar, "Bakırdan, pirinçten, bronzdan siparişe göre semaver üretiyorum. Bakır madeni ezelden beridir var. Sipariş geldiğinde genellikle bakır semaver üretiyorum. Yapması 1 hafta sürüyor. Her şeyi kendi el emeğimle yapıyorum. Yardım almadan yapıyorum. Bu sanatı merak eden hiç yok. Ben de sanatıma çok düşküm, meraklı bir adamım. Benden başka Türkiye'de yok. Semaverin A'dan Z'sine kadar bir tek yapan usta benim. Her zaman derim, aynı işçiliği aynı kaliteyi benden başka bir adam daha yapmış diye duyayım, derhal bırakırım. Yaptığım semaverlere yurt dışından da talep var. Kuzey İrlanda, Kanada, Almanya'ya semaver gönderiyorum. 6 litrelik semaverleri 20 bin TL'ye, 4 buçuk litrelikleri ise 15 bin TL'ye yapıyorum. Bakır tencerenin içinde pişen yemek bile çok lezzetli oluyor. Ben 9 yaşında bu sanata girdim. Halen daha devam ediyorum" dedi.

Coğrafi işaretli Vezirköprü yassı semaveri

Ayrıca Vezirköprü merkezindeki Taşhan'da 200 yıldır el emeği ile üretilen coğrafi işaret tescilli 'yassı semaver' de rağbet tasarımıyla dikkat çekiyor. Ustaların sayısının azalmasından dolayı üretimin azaldığını belirten usta Saffet Topal, "Vezirköprü semaverinin dünyada eşi benzeri yok. Olamaz çünkü ustası çok az kaldı. Son dönemlerde 2 tane usta kaldı. Bu semaver, lezzet bakımdan diğerlerinden çok farklı. Vezirköprü semaverini fiyatları kalitesine göre değişiyor. 700 ile 3 bin TL arasında satılıyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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