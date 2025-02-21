Vestel Ventures, Elektrikli Araç Şarj Çözümleri Sunan Splitvolt'a Yatırım Yaptı

Start-up'ları desteklemek ve Vestel'in bünyesine yeni iş alanları kazandırmak amacıyla 2015 yılında kurulan kurumsal yatırım şirketi Vestel Ventures, Vestel'in mobilite alanındaki varlığını daha da güçlendirecek stratejik bir yatırıma imza attı. Vestel Ventures, elektrikli araç şarjlarını daha erişilebilir hale getiren ve şarj işlemini kolaylaştıran çözümler sunan ABD merkezli Splitvolt şirketine yatırım yaptı.

Vestel, önümüzdeki dönemde üssel büyüme beklediği mobilite alanına yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Vestel'in risk sermayesi şirketi Vestel Ventures, ABD'de enerji verimliliği ve elektrikli araç şarj çözümleri sunan Splitvolt şirketinin yatırımcıları arasına katıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Zorlu Holding Teknoloji ve İş Geliştirme Grubu Başkanı Burak Aydın, dijitalleşme, yapay zeka ve inovasyon ile dünya hızla dönüşürken, Zorlu Grubu olarak Akıllı Hayat 2030 rehberliğinde bu dönüşüme öncülük ettiklerini ifade etti.

Vestel Ventures aracılığıyla uzun yıllardır start-up'lara yatırım yaptıklarını hatırlatan Aydın, "Bu kapsamda uluslararası iş birlikleri ve büyüme alanlarımıza yönelik stratejik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Son olarak, Vestel'in elektrikli araç ekosistemi ve mobilite alanındaki gücünü artırmak amacıyla ABD merkezli Splitvolt'a yatırım yaptık. Bu yatırımla Splitvolt'un satış hacmini ve erişimini daha da genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.

Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel, yeni yatırımla Vestel Mobilite şirketinin elektrikli araç alanındaki varlığını daha da güçlendirdiklerini vurgularken, "Bu yatırımla, Vestel Mobilite'nin önümüzdeki dönemde ABD'deki evlere girmesinin önü açıldı. Vestel Mobilite ürünlerini Splitvolt ile iş birliğimiz Amerikan pazarına daha hızlı ve etkili şekilde sunmamızı sağlayacak" diye konuştu.

Splitvolt Inc. Kurucusu ve CEO'su Daniel Liddle ise "Splitvolt olarak, Vestel Mobilite ve Vestel Ventures ile bu stratejik ticari ve yatırım ortaklığını kurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Stratejik ortaklık için birlikte çalıştığımız süre boyunca, kurumun vizyonundan, azminden ve liderliğinden çok etkilendim. Vestel'in Avrupa ve ötesinde milyarlarca dolarlık başarılı bir küresel işletme olarak kendini nasıl kanıtladığı ortada. Bu iki taraflı ortaklık, her iki şirket için de teknoloji sinerjisi sağlama ve yeni pazarlara açılma fırsatları sunuyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre; ABD ve Kuzey Amerika genelinde on binlerce müşteri tarafından yaygın şekilde kullanılan Splitvolt, cazip fiyatlar ve basitleştirilmiş Seviye 2 / 240 volt güç erişimi ve elektrikli araç şarjı ürünleri etrafında şekillenen teknolojiler geliştiriyor ve sürekli olarak genişleyen bir ürün yelpazesi sunuyor. Splitvolt'un öne çıkan yenilikçi ürünü, elektrikli araç sahiplerinin pahalı ve karmaşık yeni devre kurulumlarından kaçınarak para tasarrufu sağlamalarına imkan tanıyan akıllı, entelektüel Splitter Switch cihazı. Cihaz, mevcut 240V çamaşır kurutma devresini Seviye 2 elektrikli araç şarj cihazı ile otomatik ve güvenli şekilde paylaşıyor. Cihaz, yeni kurulum yerine sadece bir dakikada takılabilmesi sayesinde, binlerce dolardan ve zamandan tasarruf sağlıyor. - İSTANBUL