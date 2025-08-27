Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem başlıyor. 1 Ekim'den itibaren, sahte fatura düzenleyenlerin yanı sıra sahte fatura kullananlara da aynı cezalar uygulanacak. Bu kapsamda yakalanan patronlar 3 kat vergi ziyaı cezası ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis riskiyle karşı karşıya kalacak.

HABERLERİ BİLE OLMUYOR

Sözcü'nün haberine göre, e-fatura üzerinden denetimlerin yoğunlaşması nedeniyle, haberleri bile olmadan üzerlerine şirket kurulan işsizler, ev kadınları, emekliler, öğrenciler ve çaycılara hapis yolunun göründüğü bildirildi.

"HABERİM YOKTU" DÖNEMİ BİTİYOR

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, düzenlemeyle birlikte mükelleflerin "bilmeden sahte fatura kullandım" savunmasının artık geçerli olmayacağını söyledi. Tolu, "Sahte belge kullanan mükellefler vergi kaçakçılığı kapsamında işlem görecek" dedi.

YAPAY ZEKA İLE 20 GÜNDE İNCELEME

Geçmişte vergi incelemelerinin 1,5 yıla kadar sürdüğünü belirten Tolu, artık yapay zeka destekli raporlarla incelemelerin 20 günde tamamlanacağını ifade etti. Bu durumun, özellikle adlarına şirket kurulan dar gelirli vatandaşların hapse düşme riskini artıracağına dikkat çekti.

BAKAN ŞİMŞEK DE AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sahte belgeyle mücadelenin önemine işaret ederek, "Sahte belgeyle mücadeleye yönelik tedbirleri artırırken risk analizine dayalı yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Mükelleflerimizin sürece uyum sağlayabilmesi adına bu tedbirleri 1 Ekim itibarıyla uygulayacağız. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek fiillerde sistem devrede olacak" ifadelerini kullanmıştı.