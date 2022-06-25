Prof.Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e 'İnsanlığa Üstün Hizmet' ödülü

KORONAVİRÜS salgınında ilk aşıyı duyuran ve geliştiren Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e Vehbi Koç Vakfı tarafından 'İnsanlığa Üstün Hizmet' ödülü verildi.

Her yıl sırasıyla sağlık, eğitim ve kültür alanlarında üstün başarıları takdir ve teşvik ettiği Vehbi Koç Vakfı Yeni Nesle Umut Cesaret ve İlham Veren İnsanlığa Üstün Hizmet Ödül Töreni Koç Üniversitesi'nde yapıldı. Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'nün ilk kazananları, geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla pandemi sırasında milyonlarca hayatın kurtarılmasına katkı sağlayan bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu. Düzenlenen törende ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e takdim etti. Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ise profesörlere Şeref Doktorası diplomalarını verdi.

"ÖDÜLÜN BİRÇOK İNSANA İLHAM VERMESİNİ VE MOTİVASYON SAĞLAMASINI UMUYORUZ"

"TEK BİR İNSANI KURTARABİLİRSENİZ, İNSANLIĞI DA KURTARABİLİRSİNİZ"

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi