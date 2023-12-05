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Van Valisi Ozan Balcı, Erciş'teki Jeotermal Seraları İnceledi

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Van Valisi Ozan Balcı, Erciş'te jeotermal seralarda kullanılacak sıcak su kaynağında incelemelerde bulundu. Vali Balcı, jeotermal suyla ısınan seraların Van'ın sebze ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Erciş'te jeotermal seracılık için çalışmalar devam ediyor

VAN - Van Valisi Ozan Balcı, Erciş'te jeotermal seralarda kullanılacak sıcak su kaynağında incelemelerde bulundu.

Erciş ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Çakırbey Mahallesi'nde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve DAKA işbirliğinde yürütülen Erciş Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Jeotermal Kaynak Sondaj ve Sıcak Su İletim Hattı Fizibilite Projesinde çalışmaların devam ediyor. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Balcı, "Memleketin gelişmesi, halkın huzuru ve zenginleşmesi için devletimizin bütün imkan ve kabiliyeti ile çalışıyoruz. Erciş'imizde jeotermal sularımız var. Bir sondaj yapıldı ve bir kaynak elde ettik. 60 derece civarında su çıkıyor ama bize yetmiyor. Maden Tetkik Arama Enstitüsü ile görüştük. Valiliğimizle beraber tekrar sondajlar yapacağız. Sıcak su elde ettiğimizde hedefimiz minimum 2 bin dönüm jeotermal su ile ısınan seralar kurmak. Amacımız gerçekleşirse Van'ımızın bütün sebze ihtiyacını karşılayacağız. Bu sondaj enerji maliyetini neredeyse sıfıra indirmiş oluyoruz. Bu Erciş'imiz için Van'ımız için çok kıymetli bir proje, Van'ımıza ve Erciş'imize hayırlı olsun" dedi.

Vali Ozan Balcı'ya Vali Yardımcısı Furkan Duman ve Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu da eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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