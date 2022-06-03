Van TSO'nun daveti karşılık buldu - Haberler

Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO), odalar arası işbirliği programı çerçevesinde Van'a gelen Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasını ağırladı.

Türkiye'deki tüm oda/borsalara " Van'a gelin ve Van'ı görün" çağrısı üzerine bir gün arayla ziyaret gerçekleştiren Kadirli TSO ve İnegöl TSO yönetim kurulu, meclis ve oda üyelerinden oluşan heyet, Van TSO'nun yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri ile bir araya geldi. Yapılan ziyaretlerde odalar arası işbirliğini geliştirilmesine yönelik "Kardeş Oda Protokolleri" imzalandı.

"Van'a gelin"

M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda gerçekleşen programlarda konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, oda çalışmaları ve Van'ın sosyoekonomik durumu hakkında bilgiler vererek sunum yaptı. Türkiye'deki tüm oda/borsaları Van'ı görmeleri için yazı yazdıklarını dile getiren Başkan Takva, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında, ülkemizin sosyal ve ekonomik refahının artırılması amacıyla yürütmekte olduğumuz çalışmalar, diyalog ve istişareler ile daha da güçlenmekte ve bütüncül bir milli perspektifin oluşmasını sağlamaktadır. Bu amaçla gerek birliğimizin gerekse oda ve borsalarımızın bir arada gerçekleştirdiği programlar önem taşımaktadır. Bu çerçevede; Van ve ülkemizdeki diğer oda/borsalar arasındaki işbirliğinin artmasına zemin hazırlayacağız düşüncesiyle tüm oda/borsaları ilimize davet ettik. Bugün şehrimizde sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Van çok güzel bir şehir"

Program sonrası açıklamalarda bulunan Kadirli TSO Başkanı Mehmethan Yüksel, Van TSO'nun daveti üzerine Van'a gelmek istediklerini, ancak pandemi nedeniyle ziyareti ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi. Yüksel, "Van çok güzel bir şehir. Bizim şehrimizde yaşayan Vanlılar ve Vanlı iş insanları var. Van'ı onlardan daha önce sıkça duyduk. Ancak beklediğimizden çok daha iyi gördük. Van TSO Başkanımız da çalışmaları hakkında ve Van ile ilgili bilgiler verdi. Ayrıca Van'ı gezme imkanımız oldu. Bu yüzden de iyi ki gelmişiz, iyi ki buradayız diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğunun en başarılı ticaret ve sanayi odası"

İnegöl TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ise Van TSO Başkanı Necdet Takva ile ziyareti daha önce görüştüklerini belirtti. Uğurdağ, "Van TSO Başkanımız ve aynı zamanda Konsey Başkanımız olan Necdet Bey daha önce bizleri Van'a davet etti. Program da yaptık. Ancak pandemi nedeniyle bu ziyareti bir türlü gerçekleştiremedik. Pandeminin de etkisini iyice azaltması sonrası Van'a geldik. Şu ana kadar yaptığımız gezilerde Van'ın çok güzel bir şehir olduğunu gördük. Aynı şekilde Van TSO'da yaptığı çalışmalar ile ön plana çıkıyor. Şunu açık bir şekilde söyleyebilirim, doğunun en başarılı ticaret ve sanayi odasına geldik" diye konuştu. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi