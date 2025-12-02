Van OSB Başkanı Memet Aslan: 'Yeni kalkınma seferberliği Van'dan başlatılmalıdır'

Van Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Başkanı Memet Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kalkınma seferberliğinin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, bu büyük dönüşüm hamlesinin ilk adımının Van'dan atılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine yönelik yaptığı açıklamada, hiçbir sektörün ve bölgenin ihmal edilmediğini vurgulayarak, "Hiçbir sektörümüzü ihmal etmeden, hiçbir şehrimizi ve bölgemizi geride bırakmadan topyekün yeni bir kalkınma seferberliğine çıkıyoruz. Ülkemizin önündeki yeni fırsatları değerlendirerek sanayileşmeye hız kazandıracağız. Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız. Sanayi Alanları Master Planı ile planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 350 bin hektara ulaştıracağız. Hem mevcut organize sanayi bölgelerimiz hem de yeni mega endüstriyel bölgelerin demir yolu bağlantıları ile limanlara erişimini sağlayacağız" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Van'da da yankı buldu. Van Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Başkanı Memet Aslan, verilen mesajların son derece önemli olduğunu belirterek, yeni kalkınma hamlesinin hayata geçirilmesi için bölgesel fırsatların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Aslan, Erdoğan'ın "hiçbir şehir geride kalmayacak" sözünün bölge için umut verici olduğunu söyleyerek, kalkınma seferberliğinin Van'dan başlatılması gerektiğini vurguladı.

Van OSB Başkanı Aslan; kentin genç nüfusu, geniş yatırım alanları, İran ve Orta Asya pazarlarına açılan stratejik konumu, lojistik avantajları ve yükselen üretim kapasitesiyle yeni sanayi koridorlarının güçlü bir halkası olmaya hazır olduğunu belirtti. Aslan, "Van, Doğu Anadolu'nun üretim üssü olma potansiyeline sahip. Yatırımların desteklenmesi halinde hem istihdam hem ihracat noktasında büyük bir sıçrama yaşanabilir. Devletimizin yeni kalkınma vizyonunda Van'ın hak ettiği yeri almasını istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın OSB'lerin liman ve demir yolu bağlantılarının güçlendirileceğine dair açıklamalarını da olumlu değerlendiren Aslan, Van'ın bu konuda önemli bir hamle beklediğini söyledi. Özellikle Van OSB'ye demir yolu ulaşımı sağlanması gerektiğini dile getiren Aslan, bunun bölge sanayicisi için büyük bir maliyet avantajı ve rekabet gücü sağlayacağını ifade etti.

Aslan, Türkiye'nin ekonomide yeni bir döneme girdiğini belirterek, Doğu Anadolu'nun sanayileşme sürecine daha fazla dahil edilmesinin ülke ekonomisine büyük katkı sunacağını kaydetti. "Doğu sanayileşirse Türkiye kazanır. Bu kalkınma hamlesinin Van'a güç vereceğine inanıyoruz" diyen Aslan, devletin yeni yatırım politikalarının hızla uygulamaya geçmesini beklediklerini belirtti. - VAN