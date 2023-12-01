Vali Özkan, "İlçelerimiz OSB'lerle yatırım üssü haline gelecek"

KONYA (İHA) – Konya Valisi Vahdettin Özkan, Sarayönü Organize Sanayi Bölgesinde, kuruluş çalışmaların 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını, ilçelerin Osb'lerle yatırım üssü haline geleceğini söyledi.

Vali Özkan, Sarayönü Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli Heyeti Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Vali Özkan, Osb'lerin bulundukları bölgenin istihdam sorunun çözümünde en önemli araç olduğunu, planlı kentleşmeye katkı sağladığını, verimli üretimi teşvik edip bölgesel ekonominin güçlenmesinde ve sürdürülebilir kalkınma sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

"İlçelerimiz Osb'lerle yatırım üssü haline gelecek"

Vali Özkan, "Türkiye'de yaşanan depremlerden sonra Konya bölgesine yönelen yatırım taleplerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için şehir merkezinin yanı sıra ilçelerimiz de de yatırımların önünü açmak ve gerekli kolaylığı sağlamak için her türlü imkanı seferber ettik. Sarayönü ilçemizdeki OSB buna en iyi örnektir. Yıllarca süren çalışmaları 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. Kısa zamanda diğer ilçelerimizde de aynı çalışmalarını yapıp sonuçlandırma niyetindeyiz. Yatırımların ilçemizde yayılması, her bakımdan istihdam, üretim başta olmak üzere çok faydalar sağlayacaktır. İlçelerimiz de OSB'lerle yatırım üssü haline gelecek" dedi.

10 yıllarca bitmeyen OSB kurulum işlemleri kısa zamanda sonlandırıldı

Vali Vahdettin Özkan, Sarayönü OSB'nin kuruluş aşamasında; bürokratik yoğunluğun zaman kaybına neden olmaması, sorunların hızlı ve etkin çözümü için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ödevler verilerek, sürecin sağlıklı bir şekilde takibinin sağlandığını ifade etti. Özkan, bölge ekonomisine can katacak Sarayönü OSB'nin uzun zaman alacak kuruluş aşamaları iyi bir inceleme, izleme, değerlendirme, planlama, sağlıklı koordinasyon, kamu kurum kuruluşlarının, paydaş kurumların katkısı ve katılımı ile etkin çalışmalar sayesinde kısa sürede sonlandırıldığını kaydetti.

"OSB'nin kurulması ile ilçede işsiz kalmayacak"

Gelişmiş her OSB'nin, kalkınmış yöreleri işaret ettiğini belirten Vali Özkan, "Kuruluşundan sonra ilçe merkezi nüfusunda OSB'nin sağladığı istihdama bağlı olarak artışın gerçekleşeceği, ilçe merkezinde nüfusa bağlı konut talebinde artışın olacağı, bölgede genel olarak gelir ve refah düzeyinde ilerlemenin olacağı öngörülmektedir. Başarılı bir OSB uygulaması olan Sarayönü OSB, yerel düzeyde kalkınmaya oldukça önemli bir katkı sağlayacak, OSB'nin kurulması ile ilçede işsiz kalmayacak. OSB'lerin, kuruluş ve daha sonraki yapılanma süreçlerine bakıldığında, yatırımların hareketlenmesinde, istihdam imkanlarının artırılmasında, yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında, düzenli sanayileşme ve kentleşmeye geçilmesinde, çok önemli görevler üstlenmektedir" dedi.

"Türkiye'nin 363. OSB'si Konya'ya kuruldu"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayıyla tüzel kişilik kazanan Sarayönü OSB'nin, şehir ve ülke ekonomisine büyük katkı sunacağını vurgulayan Vali Özkan, "Konya'nın 11. organize sanayi bölgesi olarak kayıtlara geçen Sarayönü OSB'de 207 hektarlık alanda, 119 parselde yapılacak yatırımlarla sağlanacak istihdam yanı sıra üretim ve ihracat anlamında da şehrimize ve bölge ekonomisine ciddi katma değer sağlayacaktır. Öte yandan, Sarayönü OSB, genişleme bölgeleri de ele alındığında 350 hektarlık bir kapasiteye sahiptir. Bu da ilerleyen dönemlerde bir cazibe merkezi haline gelmesi beklenen ilçe için, oldukça önemli bir kazanımdır" şeklinde konuştu.

"Toplam 119 sanayi parseli hazırlandı"

Vali Vahdettin Özkan, Sarayönü OSB'de en küçük sanayi parselinin 5 bin metrekare, en büyük sanayi parselinin ise 35 bin metrekare ölçeğinde olduğunu ifade ederek, "Çeşitli büyüklüklerde toplam 119 sanayi parseli bulunmaktadır. Tarım, hayvancılık ve sanayinin merkezi ekonomik kalkınmanın ve küresel rekabetinin her geçen gün artan ivmesine büyük bir katkı da Sarayönü ilçemizde faaliyet gösterecek OSB'nin yatırımları almaya başlamasıyla sağlanacak. Valiliğin koordineli bir şekilde izleyerek takip ettiği süreçte; Sarayönü İlçe Belediye Başkanı Nafiz Solak, müteşebbis heyet ve ilçe belediye ekibinin uzun yıllardır yürüttüğü öz verili çalışmalar, Sarayönü ilçemizde bir OSB kurulumunun tescillemesiyle taçlanmış oldu. Sarayönü OSB, yatırım teşvik sisteminde 4. bölge teşvik ve destek unsurlarından yararlanabilmektedir. Bu da ilçede yatırım yapmayı düşünen yerli ve yabancı yatırımcılar için birçok avantaj ve fırsatı beraberinde getirirken; yatırım iştahını da olumlu yönde etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

"İlçede yapılan en büyük hizmet ve istihdam noktası olacak"

Vali Özkan şöyle devam etti: "Otomotiv endüstrisi, tarım makinesi ve ekipmanları üretiminde ve ihracatında Türkiye'nin gelişmiş şehirlerinden biri olan Konya'da sanayi yatırımları hızla devam ederken, Sarayönü OSB hamlesi ilçede yapılan en büyük hizmet ve istihdam noktası olacak, ilçe ve bölge ekonomisine sunacağı katma değerin yanında yatırımcılarına sunduğu hizmetin kalitesi ve nitelikli alt yapısı ile de Türkiye'ye örnek olacak. Sarayönü OSB, aktif olarak faaliyete geçmeden bile, Konya hinterlandında kalması, yatırım teşvik sisteminde 4. bölge olması, demiryolu erişime açık olması, Ankara ve İstanbul karayoluna ulaşımın kolay olması gibi avantajlarıyla oldukça fazla talep görmektedir. Sarayönü OSB yatırımcılardan aldığı başvuru taleplerine göre satış ve tahsisle ilgili bir strateji belirleyecektir."

"Sarayönü OSB, Konya'nın üretimine güç katacak"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Sarayönü OSB'nin bölgedeki sanayi üretiminin gelişmesinde kritik bir misyon üstlenmesinin düşünüldüğünü kaydederek, "Sarayönü OSB işletme aşamasına geçtiğinde Konya'mızın ve ülkemizin üretim gücüne katkı veren OSB'lerimizden birisi olacaktır. Bütün bu olumlu gelişmeler ile birlikte, işsizlik sorununu da bölgesel olarak çözümü hedeflenmekte olup, Sarayönü çevresindeki ilçelerin de bu OSB'den fazlasıyla istifade edeceği değerlendirilmektedir" diye konuştu. - KONYA