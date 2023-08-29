Uşak'ta Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Uşak İl Koordinatörlüğü tarafından çiftçiler ve yatırımcılara sağlanan kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgi verdi. Toplantıda, TKDK tarafından Uşak'a kazandırılan projeler de paylaşıldı.

Uşak'ta kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı

UŞAK - Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uşak İl Koordinatörlüğü tarafından çiftçiler ve yatırımcılara sağlanan kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirme toplantısında konuşma yapan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün "16 Ağustos 2023 tarihi itibariyle 13. çağrı ilanı yayınlandı. Bu ilan Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar başlıklı yatırımları içeriyor. Bu çerçevede makine ekipman alımı ve öz tüketim gayeli yenilenebilir enerji sistemleri desteklenecektir. Tüm yatırım konularında başvuru sahipleri KDV'den muaf olacaktır. Başvuru sahipleri sözleşme imzalandıktan sonra hibe tutarlarının yüzde 50'sini avans olarak alabileceklerdir. Fiyat farkı uygulaması ile Başvuru sahiplerinin makine ekipman fiyat dalgalanmalarından etkilenmemesi sağlanacaktır. Büyükbaş küçükbaş süt üretimi ve besicilik işletmeleri, kanatlı hayvan çiftlikleri, yumurta üreten işletmelerine destek oranı yüzde 60-80 arasında olarak, yatırım harcama tutarları 5 bin ila 500.000 euro arasındadır. Süt işleme, süt toplama, peynir altı suyu işleme tesisleri, kırımızı et işleme, kesimhane, parçalama tesisleri, kanatlı eti işleme, kesimhane, parçalama tesisleri, su ürünleri işleme tesisleri, meyve sebze işleme tesislerine destek oranı yüzde 50-70 arasında olarak, yatırım harcama tutarları 30 bin - 3 milyon euro arasındadır" dedi.

TKDK tarafından Uşak'a kazandırılan projeler hakkında da bilgiler veren Vali Ergün, "TKDK tarafından 2012 yılından bugüne dek Uşak iline 27 süt üretim tesisi, 13 besi çiftliği, 53 kanatlı et üretim tesisi, 4 süt işleme tesisi, 21 süt toplama merkezi, 3 kırmızı et işleme tesisi, 340 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 7 arıcılık projesi, 48 zanaatkarlık ve katma değerli ürünler projesi, 10 kırsal turizm tesisi, 1 su ürünleri üretim tesisi ve 94 yenilenebilir enerji tesisi, kazandırılmıştır. 2023 yılı ödeme tutarları 61 milyon TL olan projeler için merkez ödeme biriminde bekleyen ödeme tutarı 2 milyon 624 bin 416 TL, Uşak İl Koordinatörlüğü ödeme biriminde bekleyen ödeme tutarı 3 milyon 300 bin TL'dir. 2023 yılı sonu itibariyle 210 milyon TL'lik yatırım tutarı karşılığında 100 milyon TL hibenin yatırımcılarımızın hesabına geçmesi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Ergün'ün konuşmasının ardından TKDK Uşak İl Koordinatörü Hasan Duru hibe desteği programı dahilinde Uşak İl Koordinatörlüğün çalışması hakkında bilgiler vermesinin ardından toplantı sunumlarla son buldu.