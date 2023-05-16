Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi Bursa'da başladı

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş'ın ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi (IMPPC2023) başladı.

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş'ın ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi (IMPPC2023) başladı.

Kongrenin düzenleme komitesi başkanlığını üstlenen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Toprak, Hektaş Tarımsal İnovasyon Eğitim ve Deneyim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, bitki koruma kavramının değiştiğini, günümüzde klasik stratejilerin yerini yenilikçi, sürdürülebilir, çevre dostu moleküler stratejilere bıraktığını söyledi.

Toprak, Moleküler Bitki Koruma Kongresi'ne katılan bilim insanlarının paylaşacağı bilgilerin literatür için önemli bir kaynak olacağını vurguladı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem de kongreye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Tarımın geleceğinin sadece tarlalarda değil AR-GE merkezlerinde teknoloji ve bilimle belirlendiğini anlatan Erdem, "Hektaş ile sadece bugünün değil geleceğin projelerini ve çiftçilerini de hazırlıyoruz. Ev sahipliğini üstlendiğimiz kongrede, alanlarında uzman bilim insanlarının bitki koruma stratejilerine yeniden yöne vereceğine inanıyoruz. Bu kongre, bitki korumada inovasyon ve AR-GE çalışmalarıyla ilgili bir kilometre taşı olacak." dedi.

OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı Levent Ortakçıer, Türk tarımını geliştirmek ve dünyaya örnek olacak bir seviyeye ulaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Tarım sektörünün geleceğini ilgilendiren böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını kaydeden Ortakçıer, "Doğayı koruyabilmek için sürdürülebilir projeler gerçekleştirmeliyiz. Toprakları gereksiz uygulamalarla geri dönülemez şekilde kirletmemeliyiz, biyolojik çalışmalara ağırlık vermeliyiz." diye konuştu.

Kongrenin açılış dersini veren Nobel ödüllü Profesör Craig Cameron Mello ise Türkiye'de böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı büyük onur ve şükran duyduğunu aktardı.

Organizasyonun ev sahiplerine ve tüm katılımcılara teşekkür eden Mello, son yıllarda tarımda özellikle bitki koruma alanında yeni ufuklar açacak önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi.

Mello, 2. Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi'nin bu gelişmeleri tarım paydaşlarına tanıtmak için en önemli platformlardan biri olduğunu anlattı.

İlk gün oturumlarıyla devam eden kongre, 18 Mayıs'ta sona erecek.