Uluslararası Bilgi Buzkıranı Kuzey Kutbu Keşif Gezisi Tamamlandı

Rusya nükleer sanayisinin 80. kuruluş yıl dönümü ve Kuzey Denizi Rotası'nın ilk keşfinin 500. yıl dönümü dolayısıyla Rosatom desteğiyle düzenlenen Uluslararası Bilgi Buzkıranı'nın 6. Kuzey Kutbu keşif gezisine katılanlar 22 Ağustos'ta Murmansk'a döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Mısır, Bolivya, Kazakistan, Çin ve diğer ülkeler dahil olmak üzere 21 ülkeden 66 yetenekli öğrenci, 10 gün süren keşif gezisinde 50 Let Pobedy nükleer buzkıran gemisiyle Kuzey Kutbu'na seyahat etti.

Öğrenciler, önde gelen nükleer ve uzay bilimcileri ve uzmanlarının derslerine katıldılar, sadece kuzey enlemlerinde mümkün olan bir dizi bilimsel deney yaptılar ve nükleer buzkıranın tasarımı ve işleyişi hakkında bilgi edindiler.

Keşif gezisi sırasında Rosatom ve Roscosmos, jeolojik keşifler için Güneş Sistemi nesnelerine gönderilen gelişmiş mobil uzay keşif aracı platformlarının basitleştirilmiş modellerinin ortak otonom uçuşlarını gerçekleştirmek için Kuzey Kutbu koşullarını kullandılar.

Açıklama da görüşlerine yer verilen 50 Let Pobedy Buzkıranı'nın Kaptanı Ruslan Sasov, "Bu Kuzey Kutbu'nun sadece Rus çocukları değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından öğrenciler tarafından da üst üste 2. kez keşfedildiği yıl. Mürettebatımız, keşif gezisi katılımcılarına Kuzey Kutbu'nu ve kutup ayılarını gösterebildiği için mutlu. Bilgi Buzkıranı'nın değerini anlamak için çocukların duygularını görmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Bilgi Buzkıranı Kuzey Kutbu keşif gezisine Türkiye'den katılan Arda Deniz, bu projeye katılmanın sadece bilimsel bir deneyim değil özel ve unutulmaz bir yolculuk olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Kuzey Kutbu'nda bayrağımızı dalgalandırmak ve Türkiye'yi temsil etmek, kelimelerle tarif edemeyeceğim kadar gurur verici bir andı. Nükleer enerjili bir buzkıranla seyahat etmek, nükleer teknolojilerin insanlığa nasıl hizmet edebileceğini, örneğin Kuzey Deniz Yolu gibi zorlu koşullarda seyrüseferi nasıl mümkün kıldığını yakından görmemi sağladı. Bu nedenle, Türkiye'nin nükleer enerji alanında attığı önemli adımların bir parçası olmak, ülkemizin bu alandaki geleceği adına beni daha da heyecanlandırdı."

Keşif gezisi sırasında, kitaplardan öğrendiği bilimi gerçek hayatta deneyimleme şansına sahip olduğunu aktaran Deniz, "Bu bana bambaşka bir bakış açısı ve daha geniş bir vizyon kazandırdı. Kendimi adeta nükleer enerji tarihinin bir parçası gibi hissettim. Arktik'in korunmasına dair düşüncelerimi paylaşmak, bilim insanlarıyla, nükleer buzkıranın kaptanıyla ve dünyanın dört bir yanından gelen gençlerle tanışmak paha biçilemezdi" değerlendirmesinde bulundu.

Çinli katılımcı Alisa Li ise, nükleer buzkıran gemisi 50 Let Pobedy'nin resminin ve Rusya ile Çin arasındaki dostluğu simgeleyen çizimlerin bulunduğu 3 metre uzunluğundaki geleneksel Çin porşömenini getirdi. Bu dostluk, Rus katılımcıların iyi niyet dilekleri, Rus nükleer endüstrisinin 80. yıl dönümünün sloganı olan "Gurur. İlham. Hayal" ve 50 Let Pobedy nükleer buzkıran gemisinin kaptanı Ruslan Sasov'un kişisel imzasıyla pekişti.

6. Uluslararası Bilgi Buzkıranı Kuzey Kutbu keşif gezisine katılanları taşıyan 50 Let Pobedy nükleer buzkıranının, Rusya Federasyonu Ulusal Bayrak Günü olan 22 Ağustos'ta Murmansk limanına varışında bir tören düzenlendi. Törende, 21 ülkeden gelen öğrenciler ve uzmanlar, 50 Let Pobedy nükleer buzkıranında büyük bir Rus bayrağı açtılar.