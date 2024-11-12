Üye Girişi
Haberler

Uluslararası Automotive Meetings Bursa Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası 'Automotive Meetings Bursa' etkinliği, 40 ülkeden 300 firmanın katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Etkinlikte 5 binden fazla ikili iş görüşmesi yapılması planlanıyor.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen uluslararası "Automotive Meetings Bursa" organizasyonu, 40 ülkeden 300 firmanın katılımıyla başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki organizasyonun açılış töreninde konuşan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Meksika, İspanya ve İtalya'da dönüşümlü olarak iki yılda bir yapılan etkinliğe 5. kez ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Organizasyona binek araçtan ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda, İsveç'ten Fas'a, Meksika'dan İspanya'ya, Rusya'dan Hollanda'ya, Kanada'dan Hindistan'a kadar katılımcı olduğu bilgisini veren Urbay, şunları kaydetti:

"Bu buluşmada 5 binden fazla ikili iş görüşmesi planlanmıştır. BOSB olarak, bu etkinliği çok önemsiyoruz. Hem firmalarımızın birbirlerini daha yakından tanımaları hem sürdürülebilir işbirliklerinin oluşturulması hem de dostluklar kurularak ticaretin artırılmasına vesile olduğuna inanıyoruz. Küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen otomotiv sektörünün güçlü yapısı, tecrübesi ve yenilikçi ruhu, zorlukların üstesinden gelineceğine olan inancımızı pekiştirmektedir."

Bursa'nın Türkiye otomotiv sektörünün öncü şehri olduğunu belirten Urbay, "Ülkemizde üretilen her üç araçtan biri, Bursa'da üretilmektedir. Günde 1500'ün üzerinde araç banttan inmektedir. Türkiye'nin 35 milyar dolarlık otomotiv ihracatının dörtte biri, Bursa firmalarınca gerçekleştirilmektedir. Kentte 400 üzerinde firma faaliyette, bu firmalarda 60 bin kişi istihdam edilmektedir. Bursa'da dünyanın neredeyse sektördeki tüm markalara parça üretilmektedir." ifadesini kullandı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı da otomotiv endüstrisinin Türkiye'nin ihracatının lokomotifi olmayı sürdürdüğünü, 2024 yılı sonunda da ihracat liderliğini devam ettireceğini aktardı.

Otomotiv endüstrisinde her gün daha da artan rekabet, sektördeki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi zorunlu kıldığına dikkati çeken Arıncı, "Bu nedenle Türk otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması, rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracat pazarlarındaki payımızın korunması ve artırılması, büyük önem taşımaktadır. Sektörde yaratıcılık, yenilikçilik ve özgünlük içeren yeni projelerin teşvik edilmesi, ihracatın yüksek katma değerli ve istikrarlı bir şekilde büyütülmesi hedefli çalışmalar da önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tuna Arıncı, gelecek 10 yılda Avrupa'daki OEM'lerin (orijinal ürün üreticisi) küresel pazar payının yüzde 60'tan 45'e düşmesi beklendiğini vurgulayarak, "Atılan adımları takip edip yol haritası çıkarmamız için bu gibi etkinlikler çok önemli. En büyük pazarımızda, güçlü pozisyonumuzu sürdürebilmek için biz onlardan daha önce dönüşmeliyiz. Bizler, otomotiv endüstrisinin bugüne kadarki başarılarıyla gurur duyuyor ancak gelinen noktayı hiçbir zaman yeterli görmüyor ve gelecekte katma değeri yüksek ürünlerle endüstrinin ihracat değerlerini daha yukarılara taşımak istiyoruz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren, organizasyonu kente kazandıran Karibu Üst Yöneticisi Gözde Demirel Akan ile ABE Üst Yöneticisi Marie Francois de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından organizasyonun gerçekleştirilmesine destek veren kurumların temsilcilerine plaket takdim edildi.

Organizasyon kapsamında, yapılan konferanslarla yabancı yatırımcılara ve üreticilere Türkiye'nin sektörel tanıtımı sağlanırken, çok sayıda yerli ve yabancı otomotiv ana sanayi üreticileri ile yan sanayi firmalarının katılacağı uluslararası ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Ekonomi
5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Annenin önlem olarak yaptığı hareket faciaya davetiye çıkarmış

 Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Gazetecinin koridorda yönelttiği soru Bahçeli'yi küplere bindirdi

 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep
Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta elektrik kesintisi! Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama Masterchef 12 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Serdar Ortaç tutuklandı mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, suçu ne? Batuhan Karadeniz yurt dışında mı? Yasa dışı bahis soruşturmasında son durum nedir? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.