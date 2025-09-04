ULUSKON Malatya İl Başkanlığı Yeni Yönetimini Açıkladı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Malatya İl Başkanlığı, yeni yönetim kurulunu açıkladı. Farklı sektörlerden birçok seçkin firmanın temsilcilerinin yer aldığı yeni yönetim, Malatya'nın ekonomik kalkınmasını desteklemeyi ve özellikle ihracat potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen iş dünyası STK'larından biri olan ULUSKON, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın artırılması yönünde faaliyetler yürütüyor. Bu vizyon doğrultusunda oluşturulan Malatya İl Başkanlığı'nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Özcan Polat, Harun Paşahan, Mehmet Gökhan Can, Seda Akyürek, Özcan Dündar, Mustafa Uyan, Basri İlhan, Enes Perçin, Abdulkadir Akçin, Mehmet Tüm, Hakan Çetin, Zerrin Tunç, Mehmet Kaplan, Mehmet Ateş, Erkan Fidan, Halil İbrahim Timur, Mehmet Yıldırım, Erol Çınar, Mehmet Can Kapusuz, Bilal Yıldırım, Bünyamin Yılmaz, Cumali Gemici, Gökhan Ergün, Bahar Yıldız Yıldırım, Mehmet Evren, Taner Demir, Serkan Bentli."

ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat yaptığı açıklamada, "Yeni yönetim kurulumuz, Malatya'nın güçlü firmalarının temsilcilerinden oluşmaktadır. Her biri sanayi ve ticarette söz sahibi olan bu isimlerle birlikte üretim ve ihracat kapasitemizi artıracağız. İlkemiz nettir: 'Güçlü Firmalar, Güçlü Malatya. Güçlü Malatya, Güçlü Türkiye.' Bu anlayışla, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Polat ayrıca, Malatya'nın yüksek potansiyeline dikkat çekerek, "Yeni yönetimimizle birlikte ihracatı artırmaya, sanayimizi geliştirmeye ve uluslararası yatırımcılarla güçlü bağlar kurmaya kararlıyız. Malatya'yı ulusal ve uluslararası ölçekte bir iş merkezi haline getirmek için çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA