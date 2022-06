- Uludağ Enerji'de kurumsal kimlik dönüşümü

Uludağ Enerji'den 'Hayata güç veriyoruz' mesajı

BURSA - Geçtiğimiz aylarda uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis'e devri gerçekleşen Uludağ Enerji, ilk günden itibaren koruduğu çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirerek dünyanın yeni enerji anlayışındaki yerini sağlamlaştırmak için kurumsal kimliğini dönüştürdü. Yeni süreci kamuoyu ile paylaşan Uludağ Enerji CEO'su İsmail Ergüneş, 'Hayata güç veriyoruz' misyonlarını korumaya devam ettiklerini söyledi.

Tüm dünya iklim krizinin etkilerini yaşamaya devam ediyor. Kimi zaman deniz yüzeyinde müsilaj olarak görülen kimi zaman da dolu olup tüm camları kıran iklim krizine karşı, dünya çapında daha emin adımlar atılmaya başlandı. 2022 yılının ilk yarısında Uluğ Enerji (Uludağ Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.) paylarının tamamı uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis'e devredilirken Uludağ Enerji CEO'su İsmail Ergüneş kurumsal kimliklerini yenilediklerini düzenlenen "Hayata Güç Veriyoruz" basın toplantısıyla duyurdu. Ergüneş, "Küresel çapta sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji gibi çevreye duyarlı değerleri benimsemiş ve bu alanda deneyime sahip bir yatırım fonu olan Actis ile değerlerimiz ve vizyonlarımızın orta noktada kesişmesinden oldukça memnunuz. Küresel sürdürülebilirlik liderleri arasında ülkemizi temsil etme hedefimizi koruyoruz" dedi.

"Erişilebilir enerji sürdürülebilir hayat için çalışıyoruz"

Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte elektrik kullanımına ihtiyaç duyulan alanlar her geçen gün çoğalıyor. Türkiye'nin de büyüyen elektrik kapasitesi ve hayat ihtiyaçları göz önüne alındığında daha fazla yatırımın mutlak gereklilik olduğunu belirten Uludağ Enerji CEO'su İsmail Ergüneş, "2021 yıl sonu itibarıyla abone sayımız 3,5 milyona ulaşırken Güney Marmara Bölgesi'nde hizmet verdiğimiz nüfus sayısı ise 5 milyonu aştı. Her geçen gün elektrik kullanımına duyulan ihtiyacın arttığını gözlemlerken şirketlerimizde attığımız her adımın ülkemizin büyük bir kısmını etki altına aldığının da farkındayız. Planlarımızı ve yatırımlarımızı bu gözlemler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. 2021 yılını 1,2 milyar TL cari yatırım tutarımızla tamamladığımızı söyleyebilirim. İlerleyen dönemler için de yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Hizmetimizin başarı sırrı ekip arkadaşlarımız"

Dünyanın en temel ihtiyaçlarından olan elektrik enerjisinin son kullanıcıya ulaştırılması oldukça karmaşık bir yolculuk olduğunu belirten Ergüneş, "4 ilde 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet sağlarken görevimizin insan hayatı için oldukça kritik bir yere sahip olduğunun farkındayız. Uludağ Enerji olarak Türkiye'de hizmet veren 21 enerji tedarik şirketi arasında kendi hizmet bölgesinde en az elektrik kesintisi yaşayan ve kesinti süreleri en az olan ikinci şirket konumundayız. Kesintisiz ve kaliteli enerji hizmetimizin başarısını, planlı çalışmalarımıza, operasyonel süreçleri yürüten 2 bin 800'den fazla çalışanımıza, özellikle de teknik ekibimize borçluyuz" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin sosyal enerji şirketi"

Hem şirket içi yapılanmada hem de kullanıcılarla kurulan iletişim süreçlerinde topluma ve çevreye odaklı hareket etmeyi misyon edindiklerini aktaran Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce ise, kurumsal kimlik dönüşümüyle sosyal şirket anlayışlarını pekiştirmek istediklerini vurguladı. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hareket ederken kendilerini "Türkiye'nin Sosyal Enerji Şirketi" olarak konumlandırdıklarını özellikle belirten Yüce, Uludağ Enerji'nin çevreden eşitsizliklere kadar toplumsal birçok konuda büyük role sahip olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.