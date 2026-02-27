Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 'Külliye'de Ramazan' etkinliğinde soruları yanıtladı Açıklaması

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocukların, internet ortamında ve dijital platformlarda olması gerektiği kadar olacağını belirterek, "Dolayısıyla 15 yaş altı çocuklarımızın, bu anlamdaki sosyal medya platformlarıyla zaman geçirmelerini istemiyoruz. Onların kendi yaşlarına uygun oyun platformlarına erişimlerini sağlayacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine katıldı, stantları gezip, çocuklarla sohbet etti.

Burada gazetecilere değerlendirmede bulunan Uraloğlu, katılımın çok fazla olduğu "Külliye'de Ramazan" etkinliğiyle, çocukların sanal ortamdan gerçek ortama doğru çekildiğini belirterek, "Burada sadece hoş vakit geçirmek değil, çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi öğretmek, onlara oyunlarla eğlenceli şekilde ramazanın hoşgörüsünü, mutluluğunu yaşatmak kıymetli." diye konuştu.

Uraloğlu, çocukları bilgilendirmek ve eğlendirmek yanında geleceğe de hazırlamanın önemine işaret etti.

Burada öğrencilerin, 3D yazıcılardan robot kollara, simülasyonlara kadar kendi geliştirdikleri aletlerin sergilendiğini bildirerek Uraloğlu, "Mutlu olduk, burada eğlendiriyoruz, milli ve manevi değerlerimizi yaşatıyoruz. Çocuklarımızın kendilerine olan özgüvenlerini geliştiriyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

"Meclisimiz bunu değerlendirecektir"

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin soruya yanıt veren Uraloğlu, "Çocuklarımız, internet ortamında, dijital platformlarda olması gerektiği kadar olacak. Olması gerektiğinden kastımız nedir? Gerek kendi ödevlerini yapma, gerek gelişimlerini sağlamak, kendilerini geliştirmek için bizim kültürümüze uygun oyunları oymalarını istiyoruz. Bunun dışında çocuklarımızın bu mecraların dışına bir yerlere götürülmelerini istemiyoruz. Dolayısıyla 15 yaş altı çocuklarımızın bu anlamdaki sosyal medya platformlarında zaman geçirmelerini istemiyoruz. Onların kendi yaşlarına uygun oyun platformlarına erişimlerini sağlayacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla çalışma yürütüyoruz. Bu yasama döneminde Meclisimizin takdirine sunduk. Meclisimiz bunu değerlendirecektir. Bu yönde yaptığımız kamuoyu araştırmalarında, yüzde 80'in üzerinde bu çalışmanın desteklendiğini söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, oyun platformlarına temsilci atanması konusunda da bilgi vererek, "Biz Türkiye'de kullanılan sosyal medya platformlarının hepsine temsilci atattık. Türkiye'de belli kullanıcı sayısının üzerinde olan oyun platformlarına da mutlaka temsilci atatacağız. Çünkü başka ülkedeki yetkiliye, temsilciye ulaşmada bazen sıkıntı çekiyoruz. Bu sefer radikal kararlar almak durumunda kalıyoruz. Burada temsilci atayarak, doğru yol üzerinde gitme ve ülkemizin kanun ve kurallarını dikkatte alan uygulamaları onlara dikte ederek, onlara uygulatarak yolumuza devam edelim istiyoruz." dedi.

"Roblox, epey mesafe katetti"

Roblox'un açılıp açılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Uraloğlu, "Roblox, epey mesafe katetti. Biz, 'Senin bir içeriğin var, bu bazı ülkelerde geçerli olabilir ama biz şu şu içeriklerin Türkiye'de olmasını istemiyoruz. Onların insanlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin canına kastedecek sonuçlara vardığını biliyoruz. Bu içerikleri çıkardığınız takdirde geliştirici yönlerinin, ülkemizde kullanılmasını istiyoruz' dedik. Ciddi mesafe katettiler, bu kanunla beraber onu da halletmiş olacağız." diye konuştu.