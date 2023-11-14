Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi, bölge arasındaki yük taşımacılığına kolaylık sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cezayir'de gerçekleşen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Kalkınma Yolu Projesi'nin bölge arasındaki yük taşımacılığına ciddi kolaylıklar sağlayacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi, Batı Afrika'dan Güney Asya'ya ve Ortadoğu'yu da içine alan bölge ile Avrupa ve Orta Asya'ya arasındaki erişimlerde yük taşımacılığı için ciddi kolaylıklar sağlayacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cezayir'de 19. Uluslararası Bayındırlık Fuarı'na katıldı. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye ile Cezayir arasındaki ulaştırma ve altyapı alanındaki ilişkiler, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular olmak üzere birçok konuya yer verdi.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Cezayir ile Türkiye Cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında kurulan Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi'nin her alanda ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önemli bir platform görevi gördüğünü söyledi.

Cezayir ile aralarında altyapıdan, denizciliğe, karayoluna ve demiryolu taşımacılığına ile gemi inşaatına alanına gibi konularda önemli iş birliği potansiyeli olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Tüm ulaştırma ve altyapı sektörlerinde ekonomik ilişkilerin tarihi ve siyasi bağlarımız çerçevesinde daha da ileriye taşınması gerektiğine yürekten inanıyorum. Yatırım planlarımızda demiryolu taşımacılığına Türkiye olarak özel önem atfetmekteyiz. 2029 yılına kadar demiryolu taşımacılığını yüzde 11'in üzerine çıkarmayı ve 2053'te ise yüzde 22'ye ulaştırmayı hedefliyoruz"

Bakan Uraloğlu, konuşmasında Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na değinerek, ulaştırma alanında 2002 yılından bu yana yaklaşık 194 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ve 2053 yılına kadar yaklaşık 168 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığını ifade etti.

"Zengezur Koridoru'nun inşasıyla ilgili çalışmalar devam etmekte"

Türkiye olarak, coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu arasında artan ticarete daha fazla ulaşım altyapısı sağlamayı amaçladığını aktaran Bakan Uraloğlu, "Özellikle Doğu-Batı bağlantısını geliştirmek amacıyla Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile Orta Koridorun demiryolu bağlantısı sağlanmıştır. Ayrıca, Hazar Denizi'ni doğrudan Türkiye'ye bağlayacak olan Zengezur Koridoru'nun inşasıyla ilgili çalışmalar devam etmekte ve bölgemizin barış projeksiyonu olarak desteklenmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Kalkınma Yolu Projesi ciddi kolaylıklar sağlayacaktır"

Kalkınma Yolu Projesi ile Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Orta Asya'ya bağlayacaklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, bu amaçla gerek Irak ile gerekse diğer bölge ülkeleri ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kalkınma Yolu Projesi, Batı Afrika'dan Güney Asya'ya ve Ortadoğu'yu da içine alan bölge ile Avrupa ve Orta Asya'ya arasındaki erişimlerde yük taşımacılığı için ciddi kolaylıklar sağlayacaktır. Mesela, Güney Asya'daki bir yük Irak'ın Faw Limanı'ndan sonra tek gümrük noktası geçişi ve mod değiştirmeden Avrupa sınırlarına ulaşacaktır. Keza, Basra Körfezi ile Cezayir de farklı bir güzergah ile birbirine bağlanmış olacaktır. Bu anlamda Kalkınma Yolu projesi ülkelerimiz açısından daha da önem kazanmaktadır." - ANKARA