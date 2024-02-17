Üye Girişi
Haberler

Ulaştırma Bakanı: Türkiye ile Kırgızistan arasında ticaretin artmasıyla Orta Koridor güçlenecek

Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Kırgızistan arasında ticaret hacmini artmasına yönelik yeni çalışmalar yapacaklarını belirterek, 'Türkiye ile Kırgızistan arasında ticaretin artmasıyla Orta Koridor dünya üzerinde daha güçlü bir yol haline gelecek.' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Kırgızistan arasında ticaret hacmini artmasına yönelik yeni çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Türkiye ile Kırgızistan arasında ticaretin artmasıyla Orta Koridor dünya üzerinde daha güçlü bir yol haline gelecek." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Kırgızistan arasında ulaştırma alanında ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar attıklarını ve çalışmaların hızlandığını söyledi.

Bu kapsamda, kısa süre önce Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiklerini anımsatan Uraloğlu, ülkeler arasında ulaştırma sektöründeki ilişkilerinin çok yönlü sürdürüldüğünü vurguladı.

İki ülke arasında kara ve demir yolu alanlarında çalışmalara yöneleceklerini belirten Uraloğlu, taşımacılık noktasında atılacak yeni adımların iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacağının altını çizdi.

Uraloğlu, kara yolu alanında iki ülke arasında ikili ve transit geçişleri serbestleştirme kararı aldıklarına işaret ederek, "İmzalanan protokolün yürürlüğe girmesiyle bu konu resmiyet kazanacaktır. Diğer yandan geçiş belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesini öngören 'E-Permit' çalışmasının Kırgızistan ile yapılması konusunda mutabık kaldık. Büyük altyapı projelerinin özel sektörde gerçekleştirilmesi yönündeki tecrübemizi Kırgız kardeşlerimizle paylaşmak konusunda anlaşma sağladık. İstenen bilgi birikimini vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Orta Koridor konusunda da Kırgızistan ile multimodal bir taşımacılık gerçekleştirilmesine önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, Çin ile Kırgızistan arasında proje aşamasında olan ve toplam uzunluğu yaklaşık 310 kilometreyi bulan demir yolu hattının Çin ile Kırgızistan arasında demir yolu taşımacılığına ve Orta Koridor'a katkıları ele alınmıştır. Ülkemizin demir yolu yönetimi ve operasyonu konusunda edindiği tecrübeyi de Kırgız tarafıyla paylaşacağız. Ayrıca Türkiye ile Kırgızistan arasında ticaret hacmini artmasına yönelik yeni çalışmalarımız da olacak. Türkiye ile Kırgızistan arasında ticaretin artmasıyla Orta Koridor dünya üzerinde daha güçlü bir yol haline gelecek."

Kaynak: AA / Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kırgızistan Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Yarın Yokmuş Gibi dizisi hangi kanalda? Yarın Yokmuş Gibi dizisi nerede, hangi platformda? BORSA HARAM MI? (VİDEO) Diyanete göre borsada hisse alım-satımı, kripto para caiz midir, mekruh mudur? CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır? Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, belli oldu mu? Detaylar belli oldu! Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title