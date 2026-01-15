Haberler

Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı

Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı
Güncelleme:
İstanbul, Yozgat ve Zonguldak'ta hayata geçirilecek projeler kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Üç ayrı Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Resmi Gazete'de yayımlanan üç ayrı Cumhurbaşkanı Kararıyla, İstanbul, Yozgat ve Zonguldak'ta doğalgaz projeleri için acele kamulaştırma kararı alındı.
  • İstanbul Arnavutköy'deki taşınmazlar, '100 bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında doğal gaz arzı sağlamak amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından kamulaştırılacak.
  • Yozgat'ta Posof–İçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Zonguldak Ereğli'de RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi için taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Hazine adına tescil edilmek üzere kamulaştırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan üç ayrı Cumhurbaşkanı Kararıyla, üç ilde hayata geçirilecek projeler kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

İSTANBUL

Buna göre, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanlarda yer alan özel mülkiyete konu taşınmazlar, "100 bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında sosyal konut inşa edilerek konutlarda doğal gaz arzının sağlanması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

YOZGAT

Yozgat'ta ise Posof–İçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin yapımı amacıyla, Yurtbekler köyü sınırları içerisinde bulunan 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi için de Başören köyü sınırları içerisinde yer alan 101 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Ekonomi
