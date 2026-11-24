Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Ulaştırma ve Lojistik Çalışma Grubunun faaliyetleri kapsamında hazırlanan "Yeni Nesil Lojistik Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, raporun tanıtım toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Söz konusu raporda öne çıkan bulgulara yer verilen açıklamaya göre, ihracatta ve transitte hız ve hatasızlık, depolama ve e-ticarette hızlı teslimat ve iade beklentileri lojistiğin maliyet yapısını yeniden şekillendiriyor. Anket katılımcılarının yüzde 87'si iade süreçlerinin, yüzde 56'sı ise hızlı teslimat beklentisinin maliyetleri artırdığını belirtiyor.

Genel anlamda lojistikte veri ve yazılım entegrasyonu eksikliği dijital yatırımların değer üretmesini sınırlıyor. Bu doğrultuda, lojistiğin geleceğinde yapay zeka ve entegrasyon öne çıkıyor. Anket katılımcılarının yüzde 74'ü yapay zeka, yüzde 65'i dijital tedarik zinciri ve yüzde 57'si sürdürülebilirlik yatırımlarını öncelikli görüyor.

Kara yolu ağırlıklı taşıma yapısı maliyet ve karbon baskısını artırırken, vize ve sınır geçişlerinde yaşanan beklemeler, ülkenin rekabet avantajını öne çıkarmasını engelliyor.

İşletme ölçeğine bağlı dijital olgunluk farkı sektörler içinde performans ayrışması yaratıyor. Ayrıca, karbon verisi uluslararası müşteriler ve düzenlemeler nedeniyle yeni bir rekabet kriterine dönüşüyor.

Yeşil dönüşüm gündeminde enerji altyapısı ve filo yatırımları öne çıkıyor. Anket katılımcılarının yüzde 87'si gelecekte yeşil enerji altyapısı yatırımlarının artacağını öngörüyor, yüzde 70'i ise gelecek üç yılda elektrikli hafif ticari araç yatırımı planlıyor.

Bu bulgular, sektörün geleceğinin tekil teknoloji yatırımlarından ziyade ortak standartlar, bütünleşik altyapı ve ölçülebilir dönüşüm hedefleri üzerinden şekilleneceğini gösteriyor.

Bu çerçevede öne çıkan öncelikli gelişim alanları gümrük ve sınır geçişlerinde dijital entegrasyonun zorunlu hale getirilmesi, ulusal lojistik veri platformunun kurulması, KOBİ'lere yönelik dijital dönüşüm teşvik modelinin geliştirilmesi, intermodal taşımacılığı destekleyen altyapı ve teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi, karbon ölçümü ve yeşil lojistik standartlarının kurumsallaştırılması, lojistikte insan kaynağı ve dijital yetkinlik programlarının yaygınlaştırılması ile sektörde işbirliği ve ortak yönetişim mekanizmalarının yaygınlaştırılması olarak sıralanıyor.

Raporun sunumu İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi'nden Prof. Dr. Ebru Demirci tarafından gerçekleştirildi. Rapor tanıtım toplantısında ayrıca, "Rekabetin Yeni Rotası: Dijital, Entegre ve Sürdürülebilir Lojistik" başlıklı bir panel de düzenlendi.

"Bağlantısallık gündemi daha derinlikli ele alınmalı"

Açıklamada, toplantının açılışındaki konuşmasına yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzzet Özilhan, lojistiğin üretimin devamlılığını, ihracatçının rekabet gücünü ve tüketicinin deneyimini doğrudan belirleyen stratejik bir alan olduğunu belirterek, yeni nesil lojistiğin anahtar kavramlarından birinin bağlantısallık olduğunu, bu noktada bağlantısallık gündeminin daha derinlikli ele alınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin önemli bir avantajı bulunduğuna dikkati çeken Özilhan, Kuzey Koridoru'ndaki jeopolitik risklerin artmasıyla Türkiye'nin Trans-Hazar Orta Koridoru üzerindeki rolünün stratejik hale geldiğini anlattı.

Özilhan, coğrafyanın tek başına rekabet üstünlüğü yaratmadığını vurgulayarak, "Türkiye'de sektör gündeminin merkezinde Orta Koridor ve alternatif ticaret güzergahlarının güçlendirilmesi ile birlikte limanların demir yollarına ve organize sanayi bölgelerine bağlanması, sınır geçişlerinin hızlandırılması ve dijital veri paylaşımının yaygınlaştırılması bulunuyor. Bağlantısallığı yalnızca doğu ile batı arasında bir geçiş hattı olarak değil, üretimi, ticareti, teknolojiyi ve insan kaynağını buluşturan bir ekosistem olarak görmeliyiz. Raporun bize söylediği özetle şudur: 'Yeni nesil lojistik, taşımacılık kapasitesini artırmanın ötesinde bir sistem kurma meselesidir. Daha bağlantılı, daha verimli, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir bir lojistik sistemi.'" değerlendirmesinde bulundu.

"Lojistik rekabetinde kazananlar, tedarik zincirlerini en akıllı yönetebilenler olacak"

TÜSİAD Ulaştırma ve Lojistik Çalışma Grubu Başkanı Nilgün Keleş ise Türkiye'nin hedefinin tedarik zincirlerinin yönetildiği ve yüksek katma değerli lojistik hizmetlerin üretildiği stratejik bir merkez olması gerektiğine dikkati çekerek, geleceğin lojistik rekabetinde kazananların, en fazla taşıma kapasitesine sahip olanlar değil, tedarik zincirlerini en akıllı, güvenilir ve sürdürülebilir biçimde yönetebilenler olacağını belirtti.

Keleş, bu dönüşüm için dijital entegrasyonun ve ortak veri standartlarının güçlendirilmesi, lojistik altyapısının bütüncül bir yaklaşımla planlanması, teknolojiye, sürdürülebilirliğe ve insan kaynağına yönelik yatırımların sektörün geneline yayılmasının önemini vurgulayarak, kamu, özel sektör, akademi ve teknoloji ekosisteminin ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Keleş, "TÜSİAD olarak hazırladığımız Yeni Nesil Lojistik Raporu'nu, yalnızca sektörün mevcut durumunu ortaya koyan bir çalışma değil, Türkiye'nin küresel lojistik rekabetinde daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sunacak bir yol haritası olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin lojistikteki geleceği, küresel ticaret akışlarının neresinde bulunduğumuzla değil, bu akışlara ne kadar değer kattığımızla belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA