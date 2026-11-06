TÜSİAD heyeti Çin'de yapay zeka ve robotik temaslarında bulundu

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren başkanlığındaki heyet, 31 Ekim- 6 Kasım tarihlerinde Çin'de temaslarda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, heyet, Çin'in önde gelen finans ve ticaret merkezi Şanghay'ın yanı sıra dijital ekonomi ve yapay zeka alanında öne çıkan Hangzhou ile teknoloji ve inovasyon merkezi Shenzhen'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yapay zeka, robotik, bulut bilişim, dijital finans ve ileri üretim alanlarında faaliyet gösteren öncü teknoloji şirketleri ile bir araya gelen heyet, TÜSİAD'ın Çin'deki muadil kuruluşlarından Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) temsilcileri ile de görüştü.

Program kapsamında Çin'deki son teknolojik gelişmeleri ve yenilikçi uygulamalar yerinde incelenerek özellikle yapay zeka ve robotik teknolojilerin üretim süreçlerindeki kullanımı değerlendirildi. Çin'in 2026-2030 dönemini kapsayan 15. Beş Yıllık Planı'nın öncelikleri ışığında, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere, Türk ve Çinli şirketler arasında somut işbirliği ve yatırım fırsatlarının belirlenmesine yönelik görüşmeler yaptı.

Türkiye ile Çin arasındaki yatırım fırsatları da ele alındı

Geçen yıl Çin'de Büyük Körfez Bölgesi'ne gerçekleştirilen ziyaretin ardından, bu yıl temaslar Yangtze Nehri Deltası'na genişletildi. Bu programın ilk durağı olan Şanghay'da heyet, CCPIT Şanghay Başkan Yardımcısı ve Çin Uluslararası Ticaret Odası (CCOIC) Şanghay Başkanı Yang Dong Sheng ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında daha dengeli, sürdürülebilir ve yüksek katma değer yaratan ticaret ve yatırım ilişkileri için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Heyetin Hangzhou'daki temasları kapsamında, CCPIT Hangzhou Başkan Yardımcısı Wang Yabo'nun katılımıyla düzenlenen görüşmede ise Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırım fırsatları ve teknoloji ile inovasyon alanlarında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

TÜSİAD heyeti, gerçekleştirdiği şirket ziyaretleri kapsamında Şanghay'da AgiBot ve Ant International'ı, Hangzhou'da Alibaba Cloud, Unitree ve Hikvision'ı, Shenzhen'de ise Tencent, ZTE, iFLYTEK, UBTech Robotics ve DJI'yı ziyaret etti. Heyet ayrıca, Huawei'in Shenzhen'deki Genel Merkezi ile Dongguan'daki AR-GE merkezinde incelemelerde bulundu.

Bulut bilişim, yapay zeka ve robotikteki gelişmeler yerinde incelendi

Şirket ziyaretlerinde bulut bilişim, yapay zeka, robotik, otomasyon, dijital platformlar ve telekomünikasyon altyapıları alanlarındaki gelişmeler yerinde incelendi.

Ziyaretler kapsamında insansı robotların üretim süreçlerindeki kullanımı, yapay zekanın imalat sanayisindeki uygulamaları ve dron teknolojilerinin tarımdan endüstriyel denetime uzanan kullanım alanları hakkında bilgi alındı. Şirketlerin üretim ve AR-GE çalışmaları incelenerek bu teknolojilerin farklı sektörlerdeki uygulamaları değerlendirildi. Dijital finans, sınır ötesi ödeme ve ticaret çözümleri de ziyaretlerde ele alınan konular arasında yer aldı.

Temaslar kapsamında TÜSİAD heyeti Şanghay ve Shenzhen'de ticaret ataşelikleri, TÜSİAD Şanghay Ağı temsilcileri ve Türk iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelerek Çin'deki iş ortamını, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve Çin'in teknoloji ve inovasyon ekosisteminin Türk iş dünyası için sunduğu işbirliği ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Ziyaretler çerçevesinde Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural ve Guanco Başkonsolosu Adnan Hayal ile de bir araya gelindi.

"Edindiğimiz birikimi somut adımlara dönüştürmeyi hedefliyoruz"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, temaslara ilişkin yaptığı değerlendirmede, ziyaretten teknolojik dönüşümün hızını ve ölçeğini yerinde görmenin verdiği güçlü bir ilhamla döndüklerini bildirdi.

Diren, "Yeniliği üretim süreçlerine hızla aktarabilen ekonomilerin verimlilik ve rekabet gücünde fark yarattığı bir dönemde, edindiğimiz bu birikimi sanayimizin dijital dönüşümüne yön verecek somut adımlara dönüştürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin kalıcı hale gelmesinin iki ülkeye de değer katan dengeli bir yapının kurulmasına bağlı olduğunu kaydeden Diren, öncelikleri arasında "ticaretin dengelenmesi, Çinli şirketlerin Türkiye'de AR-GE, inovasyon ve yüksek teknoloji yatırımlarına yönelmesi ile yapay zeka, robotik ve akıllı üretim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinin" yer aldığını anlattı.

Diren, Çin'in yeni 5 yıllık planının teknoloji, ileri imalat ve yeşil dönüşüm alanlarında işbirliği fırsatları sunduğunu, Orta Koridor ve Asya-Avrupa lojistik ağlarının güçlendirilmesinin Türkiye'nin bölgesel üretim ve lojistik merkezi olma potansiyelini artıracağını bildirdi.

Kaynak: AA