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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a haklarında başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi. Orhan Turan adliyedeki ifadesinde aylık 1 milyon lira geliri olduğunu söylerken yalıtım sektöründe şirketi olduğunu ve yurt dışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat tarihinde derneğin genel kurulunda sarf ettikleri sözler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

ARAS 3 SAAT, TURAN 1 SAAT İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler Turan ile Aras, ifade vermek üzere polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada Savcılığa getirilen şüpheli Aras yaklaşık 3 saat ifade verirken, şüpheli Turan ise yaklaşık 1 saat ifade verdi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Şüpheliler Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkan Turan ve Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısı ile Turan ve Aras'ın ifadesine ulaşıldı. Şüpheli Orhan Turan, ifadesinde makine mühendisi olduğunu belirtti. Aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu beyan eden Turan, yalıtım sektöründe şirketi olduğunu, yurt dışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini, mart ve nisanda yurt dışına seyahat edeceğini ifade etti.

Turan, "Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim." dedi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

Şüpheli Mehmet Ömer Arif Aras ise banka yönetim kurulu başkanı olduğunu ifade etti. Aylık ortalama 900 bin lira geliri olduğu beyanında bulunan Aras, ifadesinde şunları belirtti: "Benim konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir. Eğitim dili ve hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve birçok ekonomik ile finansal konularda Türkiye'nin önünün açılması için birtakım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım. Konuşmada kamuyu yanıltıcı herhangi bir bilgi vermedim. Bütün yaklaşım ve anlatımların ekonomiye etkilerinin yorumlanması şeklindedir. Türkiye'nin yatırım ortamının geliştirilmesi amacına yönelik bu konuşmaları yaptım."

Uluslararası bir bankanın yönetim kurulu başkanı olması nedeniyle yurt dışı seyahatlerinin yoğun olduğunu, Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Aras, yurt dışı çıkış yasağı talebinin hakkında uygulanmamasını istedi.

"İÇERİĞİYLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMADIKLARI KONULARDA BEYANDA BULUNDULAR"

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, "Şüphelilerin yaptıkları konuşma içeriği ve savunmalarında da belirttikleri üzere yalnızca basın aracılığıyla bilgi sahibi oldukları ve içeriğini bilmedikleri olaylara ilişkin yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı dezenformasyon içerikli beyanlarda bulundukları" aktarıldı. Yazıda, şüpheliler Turan ve Aras'ın, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgileri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yaydıkları ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediklerine ilişkin somut deliller olduğu kaydedildi.

Karar yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında uygulanmasını istediği yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri talebinin kabulüne karar verildiği ifade edildi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (48)

Haber YorumlarıDoğuş:

Bu adam kimseye iftira atmadı yalan söylemedi .Doğruları sıraladı diye insan tutuklanır mı. Bu doğrular birilerine belliki batmış.

Yorum Beğen326
Yorum Beğenme238
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Haber YorumlarıOğuzhan Y:

Cahil fesat insanlar, bu adam Sanayici iş adamı,ihracat yapıyor ayda 1 milyon nedir ki. Bu haberi yapan editör Allah seni bildiği gibi yapsın.

Yorum Beğen350
Yorum Beğenme122
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Haber Yorumlarınecdet:

Adam Türkiye’nin en büyük yalıtım firmasının sahibi ne olmasını bekliyoruz ki bence az bile söylemiş Türk hava yolları Ceosunun geliri daha yüksek ki o bir kamu şirketi

Yorum Beğen331
Yorum Beğenme95
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Haber YorumlarıBaba Yabgu:

Hırsızlar feytocular dışarda hükümeti eleştirdi diye gözaltına alınıyorlar

Yorum Beğen156
Yorum Beğenme133
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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Ahlaksiz basın hırsızların emrinde

Yorum Beğen152
Yorum Beğenme51
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Haber Yorumlarıhakan Karakaş:

Agari ücrete zam.dedimmi ödeyemeyiz batarız işten adam çıkartırız 1 milyon her ay cep aylık bide vay arkadaş paraya bak

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıPretty Fog:

1 milion tl ayda ? Bi de ayda asgari ücretle ya emekli parasıyla yaşamaya devam eden insanlara bak. BIM zincir marketlere de ceza geldi ama 1.5 miliyar dolar servet sahibi vız gelir.

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme84
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Haber YorumlarıReşat:

Bir toplumun bu kadar düşmez,,hem zeka olarak hem karakter olarak,hem ahlak olarak,hem inanç olarak,,, bakın doktorlara giderseniz gidin dedi saydığım kesim alkışladı,,,lan hiç mi düşünce Yok bu adam toplumun milletin faydasına olan her şeyi engelliyor,bu ülkenin bu vatanın milletin tek sevmeyeni sizsiniz çünkü Yok etmeye calisiyorsunuz

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Erdoganin saraya harcadigi saniyelik mebla....

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme45
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Haber Yorumlarımg28zks9hn:

başkaları gibi yalan söylememiş. Kazancını belirtmiş ne güzel

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme18
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