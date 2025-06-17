Türkiye-Venezuela Ticaret Fuarı'na Katılım ve İşbirlikleri Gelişiyor

Türkiye-Venezuela Ticaret Fuarı'na Katılım ve İşbirlikleri Gelişiyor
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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Venezuela Dış Ticaret Bakanları ile bir araya gelerek Türkiye-Venezuela Ticaret Fuarı'na katıldı. İki ülke arasında ticaret ve turizm potansiyeli üzerine görüşmeler yapıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Venezuela Dış Ticaret ve Turizm Bakanları ile bir araya gelerek 'Türkiye-Venezuela Ticaret Fuarı'na katıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Venezuela Dış Ticaret Bakanı Coromoto Godoy Calderon'un davetiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İstanbul'daki merkezinde gerçekleşen ve açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Venezuela Dış Ticaret Bakanı Coromoto Godoy Calderon tarafından yapılan 'Venezuela-Türkiye Ticaret Fuarı ve İkili İş Görüşmeleri Programı'na katıldı. Baran, "Türkiye ve Venezuela arasında başta ticaret ve turizm olmak üzere, birçok alanda büyük potansiyel bulunuyor. İki ülke arasında hedeflenen 3 milyar dolarlık ticaret hacmine, iş dünyamızın da ortak çabasıyla kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Baran, programda Venezuela Dış Ticaret Bakanı Coromoto Godoy Calderon, Venezuela Turizm Bakanı Leticia Cecilia Gomez Hernandez ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ile bir araya gelerek Venezuela ile Ankara arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak'ın da eşlik ettiği toplantıda, Ankara'nın gelişmiş sağlık hizmetleri kapasitesi ele alındı.

"Ankara'mız yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmiş durumda"

Baran, Başkent'in sağlık turizmi potansiyeli hakkında bilgi vererek 'sağlık turizmi' alanında hayata geçirilebilecek iş birliği konularını görüştü. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişiminden memnuniyet duyduklarını ifade eden Baran, toplantıya dair şunları söyledi:

"Venezuela Dış Ticaret Bakanı, Turizm Bakanı ve Büyükelçi ile gerçekleştirdiğimiz toplantı çok başarılı geçti. Geçen hafta zaten Büyükelçi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticareti geliştirme konusunu masaya yatırmıştık. Bu toplantıda da daha spesifik konuları ele aldık. Ankara'mızın 21 üniversitesinde 12 tıp fakültesi bulunduğunu, yaklaşık 400 sağlık tesisinde, alanında uzman hekimlerle, modern cihazlarla sağlık hizmeti verildiğini anlattık. Sayın Bakanlar Venezuela'lıların daha iyi sağlık hizmeti almak konusunda istekli olduklarını ve sağlık turizmi konusunda iş birliği yapabileceğimizi söyledi. Diğer alanlarda ticareti geliştirmek üzere de üyelerimizin katılımıyla yeni bir toplantı yapabileceğimizi konuştuk. Ankara'mız gerek konumu gerek mevcut imkanları gerekse güvenli altyapısıyla bölgesel ve küresel yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Venezuela ile kurulacak iş birliklerinde Ankara iş dünyasının da etkin rol oynamasını arzu ediyoruz."

Toplantıda, ATO üyelerine Venezuela'nın ticari potansiyelini tanıtmaya yönelik bir organizasyon gerçekleştirilmesi konusu da ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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