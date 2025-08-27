Türkiye ve Suriye Arasında Gümrük Kapılarında 24 Saat Geçiş Serbestliği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yarından itibaren inşallah iki gümrük kapısında Türkiye'nin Cilvegözü ve Öncüpınar, Suriye'nin de Bab el-Hava ve Bab el-Selam Gümrük Kapılarında transit ticarette 24 saat geçiş serbestleşecek" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti ve ikili görüşmeler programı kapsamında Suriye'ye geldi. Bakan Bolat, temasları kapsamında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar ile bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, başkent Şam ziyareti çerçevesinde Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile de bir araya geldiklerini söyledi. Görüşmenin içeriğine dair de konuşan Bolat, Türkiye-Suriye ilişkileri çerçevesinde ikili ticaret hacmini daha da geliştirmek, gümrük süreçlerini kolaylaştırmak, ikili ve transit geçişleri hızlandırmak başta olmak üzere geniş kapsamlı başlıklarda istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Türkiye olarak Suriye ile yatırımlar, hizmetler, kamu alımları, dijital ticaret gibi pek çok alanı kapsayacak, bölgeler için referans niteliğinde olacak bir anlaşmayı hayata geçirmeyi arzuladıklarını dile getiren Bolat, bu doğrultuda Kuteybe Ahmed Bedevi ile iki ülke iş birliğini güçlendirecek ortak bildiriyi imzaladıklarını söyledi.

"Cilvegözü ve Öncüpınar Gümrük Kapılarında transit ticarette 24 saat geçiş serbestleşecek"

Bakan Bolat, eş-Şaar'ın 3 hafta önce Ankara ziyaretinde iki ülke arasında Ortak Ticaret ve Ekonomi Komitesi kurulması anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak, "Bakanlıklar arasında karşılıklı işbirliği ve eğitim kurumsal kapasite geliştirme anlaşmasını imzalamıştık. Bunun yanında iki ülke ulaştırma bakanları 28 Haziran'da sınırlarda gümrüklerde doldur boşalt uygulamasının kaldırılması ve Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan'a uzanan transit geçiş serbestleşmesi anlaşmasını imzalamışlardı. Bugün mutabık kaldığımız üzere yarından itibaren inşallah iki gümrük kapısında, Türkiye'nin Cilvegözü ve Öncüpınar Suriye'nin de Bab el-Hava ve Bab el-Selam Gümrük Kapılarında transit ticarette 24 saat geçiş serbestleşecek ve bu iki gümrük 24 saat çalışacak. Diğer yedi gümrükte de akşam 8'e kadar hizmet verilmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

Bolat, atılan adımlarla ihraç ürünleri ve ithalat ürünlerindeki ve transit ticaretteki yasakların kaldırılması, gümrüklerin modernleştirilmesi ve genişletilmesi adına önemli mesafeler katedildiğini ifade etti. Ayrıca enerji işbirliği çerçevesinde Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın 1 Ağustos'ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Suriye Enerji Bakanlığı'nın işbirliği ile hizmete girdiğini hatırlatan Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Suriye Ekonomi Sanayi Bakanlığı arasında sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ve yatırımlar konusunda işbirliği çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

"İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret bu yılın ilk 7 ayı itibariyle yüzde 55 oranında arttı"

İki ülke arasındaki ticari işbirliklerine dair bilgilendirmede de bulunan Bolat, "Karşılıklı ticaretimizde bu yılın ilk 7 ayı itibariyle yüzde 55 civarında bir artış gerçekleşti ve 2 milyar dolar karşılıklı ticarete ulaştık. Suriye'nin ekonomik gelişmesinde ticaret, yatırım, gümrükler, serbest bölgeler, sanayi bölgeleri, ulaştırma, enerji tüm alanlarda tam bir işbirliği içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Türkiye tarafındaki bütün iş dünyamızda ve Suriye tarafındaki bütün iş dünyasına çok teşekkürler ediyoruz" dedi.

"Gümrük kapılarında ve sınır kapılarında bulunan eksiklikler gidilmesi için çalışmalar yapılacak"

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar ise, Türkiye ile Suriye arasında birçok projenin masaya yatırılmış durumda olduğunu belirterek, bunlardan en önemlisinin Suriye topraklarında serbest sanayi bölgesinin kurulmasıyla ilgili Türk yöneticilerine ve fabrikalarına özel bir bölge tahsis edilmesi olduğunu ifade etti. Şaar, Türkiye'deki bulunan Suriyelilerin kendi ülkelerine geri dönmesi için çalışmalar yapıldığını da dikkati çekti. Bugün yapılan görüşmelerde de gümrüklerin iki ülke ticareti için önemine değinildiğini vurgulayan Şaar, gümrük kapılarında ve sınır kapılarında bulunan eksiklikler gidilmesi için çalışmalar yapılacağını söyledi. - ŞAM