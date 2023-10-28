Türkiye ve Mısır Ticaret İlişkileri İyileşiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki iş insanı heyeti, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ile birlikte Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 'Türk ve Mısırlı İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. İki bakan, toplantı sonunda ticaretin 15 milyar dolara ulaştırılmasına yönelik adımları içeren Ortak Bildiriyi imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki iş insanı heyeti, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ile birlikte Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 'Türk ve Mısırlı İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Saleh basın toplantısında Bakan Bolat'ı tebrik ederek ' Türkiye Cumhuriyeti 100. Yılını kutlamaktadır. Bu vesileyle sizlere tebriklerimi iletmek istiyorum. Önümüzdeki günlerin sizler için daha aydınlık olmasını temenni ediyorum' dedi.

İki Bakan, heyetlerle birlikte yaptığı toplantının ardından ortak basın açıklamasında bulundu ve Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Saleh konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

'Bu ziyaret 10 yıldan beri yapılan ilk ziyarettir. Çok önemli ziyaret olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. İki ülke arasında 10 yıllık durgunluk dönemi yaşanmıştı. Şu anda Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolar civarında, bu da 2022 rakamı. Bunun içindeki petrol türevleri de var. Şu anda önemli bir plan üzerinde çalışıyoruz, ortak çalışmalarımız sırasında önümüzdeki 5 yılda 10 milyarı nasıl 15 milyara çıkarabiliriz bu konuyu görüştük.'

Bakan Saleh, iki ülke arasındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak Türk firmalarının ürünlerinin Afrika kıtasına ulaşması konusunda görüştüklerini ve bu konuda bir Ro-Ro hattının oluşturulması konusunun önemli olduğunu ifade etti.

'TİCARET HACMİNİ 15 MİLYAR DOLARA YÜKSELTECEĞİZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise basın toplantısında şu açıklamaları yaptı;

'Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh'in Ağustos ayında ülkemizi ziyareti ardından, ticari ilişkilerimizde belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda işadamlarımızla birlikte Mısır'dayız. Ziyaretimiz kapsamında, Mısırlı Bakan kardeşim Sayın Saleh ile DEİK ve Mısır Sanayi Odaları Federasyonunun organize ettiği, iki ülke işadamlarının katıldığı, Türkiye- Mısır Yuvarlak Masa Toplantısına iştirak ettik.

Toplantı sonunda, ülkelerimiz arasındaki ticaretin 15 milyar dolara ulaştırılmasına yönelik adımlarımızı içeren Ortak Bildiriyi imzaladık. Ülkelerimiz arasında STA'nın 2007 yılında yürürlüğe girmesiyle, 1,5 milyar dolar olan ticaret hacmimiz bugün 10 milyar dolar seviyesine yaklaşmış bulunmaktadır. Ortak Bildiride de yer verildiği üzere, 15 milyar dolar hacim hedefine, özel sektörlerimizin de işbirlikleri ile çok daha kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz.?

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Saleh basın toplantısının sonunda 'Türkiye Cumhuriyeti 100. Yılını kutlamaktadır. Bu vesileyle sizlere tebriklerimi iletmek istiyorum. Önümüzdeki günlerin sizler için daha aydınlık olmasını temenni ediyorum' diyerek Bakan Bolat'ı tebrik etti. Bakan Bolat ve Bakan Saleh, iki ülke arasında ticaretin 15 milyar dolara ulaştırılmasına yönelik adımları içeren Ortak Bildiriyi imzaladı.